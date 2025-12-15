إصابة 5 أشخاص في حادث بالدقهلية

أصيب خمسة أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي في جرار زراعى على طريق المنزلة- الجمالية.



تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ملاكي وجرار زراعي مما أدى الى اصابة خمسة أشخاص بإصابات متفرقة.

انتقل ضباط المباحث الى مكان الحادث وتبين اصابه كلا من معاطى ابو المعاطى شمس الدين 65 عاما مقيم المنزلة واصابته كسر بالضلوع

خليل خليل هدهد 56 عاما مقيم المنزلة واصابته خلع بالكتف الايسر ، نبيل محمد السيد 57 عاما المنزلة واصابته كسر بالضلوع

كما اصبب اشرف على الاسمر 60 عاما مقيم المنزلةواصيب بكسر بالضلوع ومحمد عامر جاد 45 عاما مقيم الجمالية واصابته كدمة بالظهر

تم نقل المصابين الى مستشفى الجمالية لتلقى العلاج .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاخطار النيابة العامة.