سفينة "TIM-Future" تنضم إلى الأسطول البحري المصري لتعزيز قدرات البترول والغاز
وزير الأوقاف: الندوة الدولية للإفتاء تنعقد برعاية كريمة من الرئيس السيسي
وزير المالية يوضح مزايا تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.. تفاصيل
الوزير: السخنة أول ميناء مصري يشهد دخول قطاري الكهربائي السريع والديزل
"معلومات الوزراء" يصدر دراسة حول دمج ذوي الهمم في التعليم الابتدائي بصعيد مصر
للمرة الثانية.. تأخير حصول ترامب على طائراته الرئاسية الجديدة
تفاصيل تعرض فنانة شهيرة لواقعة تحرش
تحذير عاجل من الأرصاد لسكان الاسماعيلية: تقلبات جوية عنيفة ومؤثرة اليوم
الوزير: محطة حاويات السخنة آلية بالكامل وتُدار وفق أعلى المعايير العالمية
لها تاريخ مرضي.. وفاة طالبة أثناء حضورها طابور الصباح في المنوفية
طن ونصف حشيش وهيدرو .. الداخلية تحبط ترويج مخدرات بـ 90 مليون جنيه
رئيس الوزراء يجتمع برؤساء ومسئولي المجالس التصديرية
محافظات

الدقهلية: تحرير 15 محضرًا متنوعا في حملة رقابية على 25 مخبزًا

حملة تفتيش
حملة تفتيش
همت الحسينى

كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الإدارة العامة للحوكمة والمتابعة الداخلية التابعة لمكتبه، بتشكيل لجنة تفتيشية برئاسة مدير إدارة المتابعة، بالتنسيق مع مديرية التموين، للمرور والتفتيش على المخابز ومتابعة جودة الأداء فيها.

وأكد المحافظ أن هذه الحملة تأتي استجابة لشكاوى المواطنين التي وردت على الصفحة الرسمية للمحافظة وصفحات التواصل الاجتماعي، وتم رصدها من قِبَل فريق الرصد بالمركز الإعلامي بالإدارة العامة 

و قامت لجنة تفتيشية برئاسة  ياسر السعودي مدير عام الرقابة التموينية، و محمد صلاح، مدير المتابعة بمكتب المحافظ، بالمرور على 25 مخبزا بمركزي المنصورة وأجا، وشملت القرى التابعة لهما، وهي: منية سندوب والحواوشة ونقيطة بإدارة مركز المنصورة، ونوسا الغيط، والديرس، كفر الشراقوة، ومنشأة عبد النبي، وبندر أجا.

وأسفرت عن تحرير 15 محضر، شملت محاضر نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وتصرف في الدقيق بعدد 110 شيكارة، وتحرير محاضر عدم نظافة أدوات العجين، وعدم وجود قائمة بيانات، وغلق بدون إذن، وتحرير محضر تجميع خبز بعدد 1320 رغيف بمركز شرطة أجا.

كما قامت اللجنة بالتفتيش على إجراءات الحماية المدنية، مؤكدةً على ضرورة مراعاة أصحاب المخابز لأقصى درجات السلامة، ووجود طفايات الحريق الصالحة للاستخدام بشكل دائم.

وأكد محافظ الدقهلية أن رغيف الخبز خط أحمر، ولن يُسمح بأي تلاعب يمس قوت المواطن اليومي، مشددًا على استمرار هذه الحملات الرقابية بشكل مفاجئ لضمان التزام الجميع بتقديم خبز مدعم تتوافر فيه كافة الاشتراطات.

