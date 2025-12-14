قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد مشروع شركة "المانع" القابضة القطرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام بالسخنة
النيابة تنتدب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع فى قضية أرض نادي الزمالك
إهدار مال عام .. النيابة العامة: الزمالك باع مبان بأرض أكتوبر بقيمة 750 مليون جنيه
بحضور فوده والأشموني.. وزير الشباب والزملوط يفتتحان نادي الرماية بالوادي الجديد
قطر تدين هجوم سيدني: نعارض العنف والإرهاب بغض النظر عن الأسباب والدوافع
انقاذ 6 أطفال والبحث عن مفقود في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالإسكندرية
هالاند يتقدم لـ السيتي ضد كريستال بالاس بهدف فى الشوط الأول
الإمارات تدين حادثة إطلاق النار في سيدني
مرموش بديلا .. تشكيل مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي
خارجية الاحتلال: مقتل إسرائيلي وإصابة آخر في هجوم سيدني
محافظ كفر الشيخ يناقش سبل مواجهة ظاهرة الكلاب الحرة والوقاية من السعار
بعد اعتمادها رسميا.. طريقة معرفة نتيجة القبول بكلية الشرطة 2025
محافظ الدقهلية يتفقد المعرض الدائم للسلع الغذائية بالمنصورة

تفقد محافظ الدقهلية طارق مرزوق، اليوم "الأحد" المعرض الدائم للسلع الغذائية، والمُقام أمام مصنع الألبان القديم، بشارع قناة السويس بالمنصورة، للاطلاع على حركة البيع والتداول، ومتابعة الأسعار، والتأكد من توافر المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة للأسر متوسطة الدخل.

وخلال الجولة، اطمأن المحافظ على المعروضات المختلفة من السلع الغذائية الأساسية بما في ذلك الخضروات والفاكهة واللحوم، كما تابع عروض التخفيضات على البيض بأنواعه، وأسعار الأسماك والزيوت والسكر والأرز، حيث تصل التخفيضات على بعض المنتجات إلى أكثر من 20% مقارنة بالأسواق التقليدية.

وأشار المحافظ إلى أن المعرض يضم أكثر من 13 شركة ومصنعًا عارضًا، بالإضافة إلى منفذ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدًا استمرار عمل المعرض يوميًا حتى ساعات متأخرة من الليل، لتلبية احتياجات المواطنين وتيسير وصول السلع إليهم، بما يسهم في ضبط الأسواق وخفض الأسعار في المناطق المحيطة.

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتوسيع نطاق إقامة هذه المعارض في مراكز ومدن المحافظة، لتسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم اليومية من السلع الغذائية بأسعار تنافسية، لافتًا إلى أن المعرض يمثل نموذجًا ناجحًا لتقديم السلع بأسعار مدعومة وتقليل الأعباء على كاهل أبناء المحافظة.

وأوضح المحافظ أنه في إطار التيسير على المواطنين، جاري إقامة الفرع الثاني للمعرض الدائم للسلع الغذائية بشارع عبد السلام عارف بحي غرب المنصورة، على أن يمتد ليشمل جميع مراكز ومدن المحافظة.

في سياق آخر، أجرى محافظ الدقهلية جولة داخل مدرسة الشهيد محمد أحمد موسى سرحان للتعليم الأساسي بتلبانة (الفترة المسائية) للوقوف على سير العملية التعليمية، واستعرض مع الطلاب قصصاً عن معاني البطولة والتضحية والتعريف بالشهيد البطل الذي ترفع المدرسة اسمه متناولاً سيرته وتضحياته كمثال حي وواقعي للشاب المصري الذي يقدم روحه فداءً للوطن.

كما ناقش المحافظ مع الطلاب بطولات الجيش الخالدة وجهود الشرطة المصرية الباسلة، مستعرضاً تضحيات الرجال الذين يحرسون حدود الوطن وجبهته الداخلية، ويدافعون عن أمنه واستقراره، كما تطرق إلى بطولات الشهداء عبر مراحل مختلفة.

وأكد المحافظ أن هذه النماذج الوطنية من الشهداء، تمثل قمماً في الانتماء والتضحية والوطنية، ودعا الطلاب إلى أن يتخذوهم قدوة في حياتهم، معززاً لديهم مفاهيم حب الوطن والدفاع عنه ليس فقط بالسلاح، بل بالعلم والأخلاق والعمل الجاد.

وأشاد المحافظ، بالدور التربوي المتميز الذي تقوم به إدارة المدرسة والمعلمين، في تحويل المناهج إلى أنشطة محببة ومؤثرة تفهمها عقول وقلوب الأطفال، ووصف هذه الجهود بأنها "خط دفاع حقيقي" في بناء الشخصية المصرية الواعية، وتحصين الشباب فكرياً ووطنياً. 

