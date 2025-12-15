تعد البطاطا من الأكلات الشهية المنتشرة في فصل الشتاء وتتمتع بفوائد صحية كثيرة كالحماية من السرطان والسكري.

فوائد البطاطا الحلوة للجسم..

1. مصدر جيد لفيتامين B6:

فيتامين B6 يساعد على الحد من الحمض الأميني الكيميائية في أجسامنا.

2. مصدر جيد لفيتامين C:

كما نعلم فيتامين C مهم جداً في المساعدة على درء فيروسات البرد والإنفلونزا، لكن عدد قليل من الناس يدركون أن هذا الفيتامين يلعب دوراً هامًا في تكوين العظام والأسنان، وتحسين عملية الهضم، وكذلك تشكيل خلايا الدم.

3. مصدر جيد لفيتامين D:

وهو الفيتامين المكمل لنظام المناعة والصحة العامة في الجسم والذي يساعد بدورة فيتامين (أ) ، في المعتاد لا يحصل جسمنا على هذا الفيتامين د إلا من أشعة الشمس الكافية.

4.البطاطا الحلوة مصدر غني بالحديد:

معظم الناس يدركون أننا في حاجة إلى الحديد ليمدنا بالطاقة وكذلك لمنع الأنيميا بالجسم ويمدنا بالطاقة الكافية.

فوائد البطاطا الحلوة للأطفال

1. تقوّي المناعة

البطاطا الحلوة غنية جدًا بفيتامين A و C، وهما من أهم الفيتامينات التي تدعم مناعة الطفل وتحميه من نزلات البرد والالتهابات.

2. مفيدة جدًا للنظر

بسبب كمية فيتامين A العالية، فهي تحافظ على صحة العين وتساعد في تطور الرؤية عند الأطفال.

3. سهلة الهضم ولطيفة على المعدة

مناسبة للأطفال من عمر 6 شهور لأنها ناعمة وسهلة الهضم، ولا تسبب أي تهيّج للمعدة.

4. تمنع الإمساك

تحتوي على ألياف تساعد على تحسين حركة الأمعاء، لذلك هي ممتازة للأطفال اللي بيعانوا من الإمساك.

5. تعطي طاقة عالية

تمد الطفل بطاقة جيدة لأنها تحتوي على كربوهيدرات صحية، بدون دهون ضارة.

6. غنية بمضادات الأكسدة

تحمي جسم الطفل من الالتهابات، وتساعد في نمو الخلايا.

7. تساعد على زيادة الوزن الصحي

مفيدة للأطفال اللي وزنهم قليل، لأنها مشبعة ومليئة بالعناصر الغذائية