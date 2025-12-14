قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

إحالة أوراق خليجيي قـ.ـتل صديقه بالدقهلية لمفتى الجمهورية

همت الحسيني

أحالت جنايات المنصورة أوراق خليجى متهم بانهاء حياة صديقه  داخل شقته إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه، وذلك عقب اعترافه بالواقعة.

قام المتهم بإنهاء حياة المجني عليه، ا م م 56عاما ، وقطع عضوه الذكري وذلك لمعايرة  المجنى عليه له.

أظهرت اعترافات المتهم  أنه ارتكب الجريمة على خلفية خلافات شخصية، بعدما قام المجني عليه بمعايرته بضعفه الجنسي،
وتلقت مديرية امن  الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بعثور سكان عقار بشارع الجيش  على جثة شخص داخل شقته باحد العقارات بمدينة المنصورة. 

انتقل ضباط المباحث  إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين وجود جثة المجني عليه، 

فيما  ألقت مباحث الدقهلية الأمنية القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة.

