محافظ الدقهلية يتفقد مديرية الشباب والرياضة للاطمئنان على سير العمل

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، ديوان عام مديرية الشباب والرياضة، للاطمئنان على انتظام العمل والانضباط الوظيفي.

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمود عبد العظيم، مدير المديرية، طارق دهب، وكيل المديرية للشباب والدكتور محمود عبد الهادي، مدير عام المنشآت الرياضية.

واطلع محافظ الدقهلية خلال الزيارة على سير العمل في الإدارات المختلفة، والتقى بمديريها والعاملين فيها، وشدد على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لمراكز الشباب والأندية في جميع أنحاء المحافظة، وتعزيز الحملات التوعوية المنظمة فيها، مع متابعة دورية وعرض تقرير مفصل ومصور عن الأنشطة المنفذة.

كما تابع المحافظ حالة ملعب استاد المنصورة، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على مكتسبات هذا الصرح الرياضي والإنجاز الذي يمثله، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة للملعب وإجراء الصيانة الدورية له وللمرافق التابعة له حرصا على موارد الدولة وتعظيم الاستفادة منها.