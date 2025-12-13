قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عوض تاج الدين: الفيروس المنتشر حاليا هو الإنفلونزا الموسمية
كأس القارات للأندية| بيراميدز يتأخر أمام فلامنجو البرازيلى بهدف ليو بيريرا
مصادر لـ"صدى البلد": قيادات وفدية تناقش ترشح بهاء أبو شقة أو فؤاد بدراوي لرئاسة الحزب
رئيس محكمة النقض يضع حجر أساس مسجد شهداء القضاة بالتجمع السادس
إحالة الصيدلي قاتل الخطيب داخل مسجد بأبو النمرس للجنايات.. خاص
الإعدام شنقا لعامل والمشدد 10 سنوات لآخرين قتلوا وأصابوا 3 أشخاص بالقليوبية
خلال أيام .. خبر مفرح من الحكومة للمواطنين | تفاصيل
بيريرا يسجل الهدف الأول لفلامنجو في مرمى بيراميدز بكأس القارات
انطلاق مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي
بنمو 28%.. ارتفاع شركات التخصيم لنحو 856 شركة بنهاية سبتمبر الماضي
أشرف زكى يكشف حقيقة دخول عبلة كامل المستشفى
الوضع في الخارج سيء جدا.. عزة مصطفى تكشف عن متحور جديد في الخارج
محافظات

الدقهلية:الإسراع بإنجاز فرع معرض السلع الغذائية وكوبري ترعة الساحل

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
أ ش أ

أكد محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق على ضرورة سرعة الانتهاء من تجهيز الفرع الثاني للمعرض الدائم للسلع الغذائية بشارع عبد السلام عارف بمدينة المنصورة، وذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع في المنافذ والمعارض التي توفر السلع الأساسية بأسعار مخفّضة وتسهم في تحقيق التوازن في السوق وتلبية احتياجات الأسر.
وتفقد المحافظ خلال جولته - وفق بيان صحفي للمحافظة - مخبز المحافظة الجديد الجاري إنشاؤه بسوق الجملة بالمنصورة، مشددا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ، موضحا أن الهدف من المخبز زيادة الطاقة الإنتاجية للمخابز بما يضمن توفير رغيف الخبز بجودة عالية لجميع المواطنين على مدار اليوم، ووجه برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالسوق ومنع أي شكل من أشكال الإشغالات وتيسير حركة المرور بالمنطقة
والتقى محافظ الدقهلية بعدد من التجار بسوق الجملة واستمع إلي مطالبهم مؤكداً لهم أنه لا يدخر جهدا في سبيل توفير جميع أوجه الدعم اللازم لجميع القطاعات لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المجالات،كما اطلع منهم على أسعار السلع بالسوق لمقارنتها بأسعار المنافذ.
كما تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة الأسرة بشارع الجيش بحي شرق المنصورة للوقوف على معدلات التنفيذ مشددا على الدكتور السعيد أحمد رئيس الحي بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير لدخول الحديقة الخدمة واستقبال الأسر لتكون متنفسا لأبناء الدقهلية ومكان مميز للعائلات.
وفي مدينة طلخا،وشدد المحافظ على تكثيف الأعمال والإسراع في إنجاز الكوبري الذي يقع على "ترعة الساحل" لتوفير وسيلة آمنة لعبور المواطنين والسيارات بين الجانبين،مؤكدًا أن سلامة وأرواح وراحة المواطنين هي الأولوية .
وأوضح المحافظ أن الكوبري الجديد يحقق سهولة انتقال المواطنين والسيارات ويوفر لهم معبرًا آمنًا بين الجانبين، كما يساهم في انسياب الحركة المرورية،مؤكدًا ضرورة توفير شروط السلامة والأمان في الكوبري الجديد لضمان الحفاظ على أرواح المواطنين وطلاب المدارس خلال عبورهم.
وشدد على استمرار تكثيف أعمال النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع مدينة طلخا،ورفع كافة الإشغالات عنها وإزالة أي معوقات أمام حركة السيارات والمواطنين، مشيدًا بمستوى النظافة الحالي بالمدينة.

محافظ الدقهلية معرض السلع الغذائية بالمنصورة كوبري ترعة الساحل

