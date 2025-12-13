قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإدارية العليا تحدد جلسة عاجلة لنظر 31 طعنا على نتيجة الدوائر الانتخابية المُلغاة
خبير: فرنسا ترى في طلب نيجيريا فرصة لاستعادة نفوذها الأمني والسياسي بغرب أفريقيا
بيراميدز يكتفي بـ2 مليون دولار في كأس إنتركونتيننتال| تفاصيل
من شبح المصحة النفسية إلى بر الأمان.. القصة الكاملة لأزمة سيدة مع أشقائها بسبب الميراث
جارة عروس المنوفية: شفتها كانت ميـ.تة وسلفتها كانت مضروبة وبتنزل د.م من وشها
قبل أمم أفريقيا.. رسالة حاسمة من أحمد موسى لمحمد صلاح.. فيديو
تحمل سخافات كثيرة.. أحمد موسى: التحديات أمام رئيس الوزراء كبيرة لكنه قدها
محافظ كفرالشيخ يتابع تنفيذ مشروعات حماية الشريط الساحلي
وصلوا 31..ارتفاع عدد الطعون المقدمة للإدارية العليا على نتيجة الدوائر الانتخابية المُلغاة
تعليم سوهاج تطلق فعاليات برنامج صحتهم مستقبلهم للتوعية بأهمية ترشيد المياه
هدما جدار الغرفة.. شخصان يتعديان على شقيقهما بكفر الشيخ من أجل الميراث |فيديو
رغم التصالح مع مدرب ليفربول.. محمد صلاح يصل جدة الأسبوع الجاري.. تفاصيل
محافظات

تعليم سوهاج تطلق فعاليات برنامج صحتهم مستقبلهم للتوعية بأهمية ترشيد المياه

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
أ ش أ

أطلقت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، فعاليات البرنامج التوعوي «صحتهم مستقبلهم»، الممول من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ويستهدف 50 مدرسة ابتدائية حكومية بمركز ومدينة سوهاج، بهدف ترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك المياه، والتعامل الآمن مع شبكات الصرف الصحي، وغرس السلوكيات الصحية والبيئية الإيجابية لدى الطلاب.


جاء ذلك، اليوم، خلال اللقاء التعريفي الذي عُقد بقاعة المؤتمرات بديوان عام مديرية التربية والتعليم، بحضور الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، وممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين لدعم الوعي الصحي والبيئي داخل المجتمع المدرسي.
وقال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إن برنامج «صحتهم مستقبلهم» يستهدف بناء جيل واع بقضايا المياه والبيئة والصحة العامة، من خلال نشر مفاهيم ترشيد الإستهلاك، والحفاظ على الموارد البيئية، والتعامل الآمن مع الصرف الصحي، إلى جانب تعزيز السلوكيات الصحية السليمة لدى النشء بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، أكد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن البرنامج يجري تنفيذه في 50 مدرسة ابتدائية، مشيرًا إلى أن اللقاء التعريفي جاء لشرح آليات تنفيذ الأنشطة وطرق التقييم، والتأكيد على أهمية تقديمها للطلاب بصورة تفاعلية تحقق أهدافها التربوية.
وطالب وكيل العليم، مديري المدارس المشاركة بترشيح معلمين اثنين من كل مدرسة للمشاركة في برنامج تدريبي متخصص، يهدف إلى تنمية مهارات التواصل الفعال ونقل الرسائل التوعوية للطلاب، مؤكداً أن المدرسة تمثل محورًا أساسيًا لنشر الوعي المجتمعي، أن البرنامج يتناول محاور متعددة تشمل ترشيد استهلاك المياه، والنظافة الشخصية والعامة، والتغذية السليمة، والسلوكيات الصحية الإيجابية، والتعامل الآمن مع الصرف الصحي، إلى جانب التوعية بالتغيرات المناخية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي ملف المياه أهمية قصوى.
واستعرض اللقاء أهداف المبادرة وآليات تنفيذها من خلال الندوات وورش العمل والأنشطة التفاعلية داخل المدارس، بما يضمن استدامة أثر البرنامج وتحقيق أهدافه التعليمية والتوعوية، واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار تنفيذ البرامج التدريبية والأنشطة التوعوية داخل المدارس المستهدفة، ومتابعة تطبيق محاور المبادرة، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الحفاظ على المياه والسلوكيات الصحية الإيجابية بين طلاب مدارس محافظة سوهاج.

