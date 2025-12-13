تعليم سوهاج تطلق فعاليات برنامج صحتهم مستقبلهم للتوعية بأهمية ترشيد المياه

أطلقت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، فعاليات البرنامج التوعوي «صحتهم مستقبلهم»، الممول من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ويستهدف 50 مدرسة ابتدائية حكومية بمركز ومدينة سوهاج، بهدف ترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك المياه، والتعامل الآمن مع شبكات الصرف الصحي، وغرس السلوكيات الصحية والبيئية الإيجابية لدى الطلاب.



جاء ذلك، اليوم، خلال اللقاء التعريفي الذي عُقد بقاعة المؤتمرات بديوان عام مديرية التربية والتعليم، بحضور الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، وممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين لدعم الوعي الصحي والبيئي داخل المجتمع المدرسي.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إن برنامج «صحتهم مستقبلهم» يستهدف بناء جيل واع بقضايا المياه والبيئة والصحة العامة، من خلال نشر مفاهيم ترشيد الإستهلاك، والحفاظ على الموارد البيئية، والتعامل الآمن مع الصرف الصحي، إلى جانب تعزيز السلوكيات الصحية السليمة لدى النشء بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن البرنامج يجري تنفيذه في 50 مدرسة ابتدائية، مشيرًا إلى أن اللقاء التعريفي جاء لشرح آليات تنفيذ الأنشطة وطرق التقييم، والتأكيد على أهمية تقديمها للطلاب بصورة تفاعلية تحقق أهدافها التربوية.

وطالب وكيل العليم، مديري المدارس المشاركة بترشيح معلمين اثنين من كل مدرسة للمشاركة في برنامج تدريبي متخصص، يهدف إلى تنمية مهارات التواصل الفعال ونقل الرسائل التوعوية للطلاب، مؤكداً أن المدرسة تمثل محورًا أساسيًا لنشر الوعي المجتمعي، أن البرنامج يتناول محاور متعددة تشمل ترشيد استهلاك المياه، والنظافة الشخصية والعامة، والتغذية السليمة، والسلوكيات الصحية الإيجابية، والتعامل الآمن مع الصرف الصحي، إلى جانب التوعية بالتغيرات المناخية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي ملف المياه أهمية قصوى.

واستعرض اللقاء أهداف المبادرة وآليات تنفيذها من خلال الندوات وورش العمل والأنشطة التفاعلية داخل المدارس، بما يضمن استدامة أثر البرنامج وتحقيق أهدافه التعليمية والتوعوية، واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار تنفيذ البرامج التدريبية والأنشطة التوعوية داخل المدارس المستهدفة، ومتابعة تطبيق محاور المبادرة، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الحفاظ على المياه والسلوكيات الصحية الإيجابية بين طلاب مدارس محافظة سوهاج.