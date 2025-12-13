بعد مسلسل دينا الشربيني .. احترس هذه الأشياء تسبب الفشل الكلوي

أثار مسلسل لا ترد ولا تستبدل حالة كبيرة من الجدل بعد عرض معاناة مرضى الفشل الكلوي.

وجسدت الفنانة دينا الشربيني دور سيدة في مقتبل العمر تعانى الفشل الكلوي وتضطر لعمل جلسات غسيل لحين إيجاد متبرع.

يعد الفشل الكلوي من الأمراض الخطيرة التى تهدد حياة الإنسان لذا من المهم معرفة أسبابه لتجنب الإصابة به.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك نكشف لكم أهم أسباب الفشل الكلوي .

أسباب الفشل الكلوي



يُعد مرض السكري وارتفاع ضغط الدم من أكثر الأسباب شيوعاً لأمراض الكلى المزمنة والفشل الكلوي.

قد يؤدي داء السكري غير المُسيطر عليه إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم (فرط سكر الدم) ويمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم بشكل مستمر إلى تلف الكلى، بالإضافة إلى أعضاء أخرى.

ارتفاع ضغط الدم يعني أن الدم يتدفق بقوة عبر الأوعية الدموية في جسمك ومع مرور الوقت ودون علاج، يمكن أن تؤدي هذه القوة الزائدة إلى تلف أنسجة الكلى.

لا يحدث الفشل الكلوي عادةً بسرعة ومن الأسباب الأخرى التي قد تؤدي إلى الفشل الكلوي ما يلي



مرض الكلى متعدد الكيسات هو حالة وراثية تنتقل من أحد الوالدين وتسبب نمو أكياس مملوءة بالسوائل (أكياس) داخل الكلى.



أمراض الكبيبات و تؤثر على مدى كفاءة الكلى في تصفية الفضلات.



أمراض الكلى المناعية الذاتية مثل الذئبة مرض مناعي ذاتي يمكن أن يسبب تلف الأعضاء وآلام المفاصل والحمى والطفح الجلدي.



قد يتطور الفشل الكلوي بسرعة نتيجة سبب غير متوقع ويحدث الفشل الكلوي الحاد (إصابة الكلى الحادة) عندما تفقد الكليتان فجأة قدرتهما على العمل وقد يتطور الفشل الكلوي الحاد في غضون ساعات أو أيام، وغالبًا ما يكون مؤقتًا.

أخطاء تسبب الفشل الكلوي

تشمل الأسباب الشائعة للفشل الكلوي الحاد ما يلي:

بعض الأدوية

الجفاف الشديد

انسداد المسالك البولية

الأمراض الجهازية غير المعالجة، مثل أمراض القلب أو أمراض الكبد.