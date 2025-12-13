ليالي الشتاء.. طريقة عمل شوربة الحريرة بمذاق شهي

تعد شوربة الحريرة من الأكلات الشهية وفي نفس الوقت غنية بالفيتامينات كما يمكن تقديمها في فصل الشتاء لمنح مزيد من الدفء والطاقة.

نعرض لكم طريقة عمل شوربة الحريرة من خلال خطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير

حمص منقوع

كرفس مفروم

كزبرة مفروم

بقدونس مفروم

ماء

بصل مفروم

مكعبات لحم

زيت زيتون

سمن

عدس أسود

عصير طماطم

دقيق

صلصة

شعرية

زنجبيل بودرة

كركم

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل شوربة الحريرة

في حلة بها سمنة أو زيت شوح البصل مع الثوم ثم ضع مكعبات اللحمة ثم اضف العدس وعصير الطماطم وصلصة الطماطم.

ضع كل البهارات ويترك الخليط لدرجة الغليان ثم ضع الشعرية وقدميها ساخنة.