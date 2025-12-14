نجوم المسرح في حفل ختام مهرجان المنيا الدولي.. والمحافظ يُشيد بدور الفن في بناء الوعي |صور

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، فعاليات حفل ختام مهرجان المنيا الدولي للمسرح في دورته الثالثة، وذلك بحضور عضو مجلس الشيوخ والمخرج الكبير خالد جلال، صانع النجوم، والفنان القدير أشرف عبد الباقي، والفنان حمزة العيلي، الرئيس الشرفي للمهرجان، وكيرو صابر، مؤسس المهرجان، إلى جانب الفنانين محمد علي رزق وأمير صلاح الدين ومازن الغرباوي، وكوكبة من نجوم المسرح المصري والعربي.

وشارك في حضور حفل الختام اللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد جميل، السكرتير العام المساعد، ورحاب توفيق، مدير فرع ثقافة المنيا، وعدد من القيادات التنفيذية والثقافية والفنية، حيث أكد محافظ المنيا خلال كلمته أن الفن رسالة سامية تسهم في بناء الوعي وترسيخ قيم الانتماء والوطنية، مشيرًا إلى أن المهرجان يعكس مكانة المنيا الثقافية والفنية، ودورها كمنصة داعمة للإبداع والمبدعين.

عاصمة الثقافة والفنون

ومن جانبه، أعرب المخرج الكبير خالد جلال عن خالص شكره وتقديره للواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على احتضان المحافظة للمهرجان وتقديم الدعم الكامل لإنجاح فعالياته، مؤكدًا أن هذه الدورة جاءت مميزة وتليق بالمنيا، «عروس الصعيد» وعاصمة الثقافة والفنون لعام 2025.

كما أعرب الفنان الكبير أشرف عبد الباقي عن تقديره لجهود محافظ المنيا في إنجاح هذه الدورة، مشيرًا إلى أن افتتاح قاعة المسرح الجديدة بديوان عام المحافظة يمثل إضافة فنية ومنبرًا ثقافيًا جديدًا يعزز ما تمتلكه المنيا من مقومات فنية وإبداعية متميزة.

وشهد حفل الختام تقديم فقرات فنية واستعراضية متنوعة، إلى جانب تكريم عدد من نجوم المسرح المصري والعربي ممن قدموا إسهامات وإبداعات مميزة خلال مسيرتهم الفنية، فضلًا عن تكريم العروض المسرحية الفائزة المشاركة في المهرجان.