نجم منتخب الأردن يكشف أسرار مسيرته الاحترافية من شباب الحسين لأساطير الملاعب والإنجازات التاريخية|فيديو

تحدَّث حاتم عقل، لاعب منتخب الأردن السابق، عن بداياته الكروية ومسيرته الطويلة داخل الملاعب، مؤكدًا أن انطلاقته جاءت من الشوارع والمدارس في ظل غياب الإمكانيات، قبل الانتقال إلى نادي شباب الحسين، حيث شكّل مع زملائه جيلًا مميزًا رغم بساطة النادي، وكان من بينهم حسون الشيخ الذي رافقه في تلك المرحلة.

وأوضح عقل، في حواره مع «ستاد المحور»، أن انتقاله إلى نادي الفيصلي عام 1996 مثل البداية الحقيقية لمسيرته الاحترافية، حيث انضم للفريق الأول وهو في سن السادسة عشرة، وشارك مبكرًا في بطولة النخبة العربية بالمغرب إلى جانب أندية كبيرة مثل الأهلي والرجاء، مشيرًا إلى أنه كان أصغر لاعب في البطولة، في حين كان أحمد شوبير أكبر اللاعبين المشاركين.

وأشار نجم النشامى السابق إلى أنه يُعد من أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخب الأردن، إلى جانب الحارس عامر شفيع، كما يتقاسم الرقم نفسه في عدد المباريات بالدوري الأردني مع بهاء عبد الرحمن، لافتًا إلى أنه حظي بتكريم رسمي مؤخرًا باعتباره أكثر لاعب خاض مباريات في تاريخ الدوري الأردني.

واختتم حاتم عقل حديثه بالتأكيد على أنه لعب لأكثر من 20 عامًا، منها 19 موسمًا مع الفيصلي، إلى جانب تجارب احترافية في البحرين والسعودية، قبل أن يعتزل في سن 39 عامًا، موضحًا أنه حقق خلال مسيرته أكثر من 29 بطولة محلية وبطولتين آسيويتين، إضافة إلى إنجاز تاريخي مع نادي الرفاع الغربي بتحقيق لقبي الدوري والكأس، ليكون أول لاعب أردني يحقق هذا الإنجاز خارج البلاد.