مدرب منتخب الأردن : حققنا هدفنا الأساسي بالتأهل إلى ربع نهائي كأس العرب

علق جمال السلامي مدرب منتخب الأردن علي فوز منتخب الأردن وتأهيلة إلى ربع نهائي كأس العرب.

وقال السلامي عبر تصريحات إذاعيه:"حققنا هدفنا الأساسي بالتأهل إلى ربع نهائي كأس العرب، لذلك ندرس إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين خلال مواجهة منتخب مصر".

وأكد حلمى طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثانى المشارك في كأس العرب أن هناك تغييرات ستشهدها مباراة الغد أمام الأردن، فى ظل حالة الأرق التي تعرض لها اللاعبون، فلا يوجد لاعب يستطيع أن يخوض 180 دقيقة فى يومين.

وحرص حلمى طولان، في المؤتمر الصحفى، على تقديم اعتذار للجماهير المصرية لعدم تحقيق النتائج المطلوبة من المنتخب خلال البطولة، لكن الجماهير تعرف الظروف التي تعرضنا لها قبل المباريات، بأن تقوم بتجميع منتخب وتدريبه، ثم يتم اللعب بفريق آخر، فهذا أمر في غاية الصعوبة.

وقال طولان، أعتذر للجماهر المصرية ولا أتنصل من المسئولية، فأنا مسئول مسئولية كاملة عما يحدث لفريقى، وكذلك أشكر اللاعبين على أدائهم والتزامهم، فهم يبذلون قصارى جهد لإسعاد الجماهير ونحاول جميعاً إسعادهم لأننا نتأثر بغضبهم، وليس لأجل أي شخص آخر سوى الجماهير، فنحن لا نتحجج ولا نبرر، بل قادرون على تحمل المسئولية.