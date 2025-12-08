قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نشاط للرياح وانخفاض الحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن الطقس
تقارير إنجليزية | رغم التوتر مع سلوت .. ليفربول يؤكد: صلاح ليس للبيع
محمد صلاح يحدد موعد حسم مصيره مع ليفربول.. ماذا سيفعل الفرعون؟
رئيس الوزراء يتابع جهود توافر السلع الغذائية والمنتجات الزراعية في الأسواق
تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة تضرب الغربية والمحافظ يرفع حالة الطوارئ
التصويت في موسكو .. المصريون يشاركون بانتخابات الدوائر الملغاة
المرحلة الثانية من خطة ترامب .. وترتيبات دولية جديدة لإدارة غزة بانتظار الحسم | وخبير يوضح
جدول العطلات الرسمية 2026 .. كام إجازة في الشتاء؟
محمد صلاح خارج مباراة ليفربول أمام الإنتر في دوري أبطال أوروبا
شيخ الأزهر: العقل الإسلامي في أبهى تجلياته يحتفظ لأوزبكستان بأعلى درجات التقدير
مسؤول إسرائيلي يحذر: حماس تتعافى بعد الحرب والمعركة القادمة قد تكون أشد
لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضى تكرم خريجى ورشها التدريبية
رياضة

مدرب منتخب الأردن : حققنا هدفنا الأساسي بالتأهل إلى ربع نهائي كأس العرب

باسنتي ناجي

علق جمال السلامي مدرب منتخب الأردن علي فوز منتخب الأردن وتأهيلة إلى ربع نهائي كأس العرب.

وقال السلامي عبر تصريحات إذاعيه:"حققنا هدفنا الأساسي بالتأهل إلى ربع نهائي كأس العرب، لذلك ندرس إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين خلال مواجهة منتخب مصر".

وأكد حلمى طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثانى المشارك في كأس العرب أن هناك تغييرات ستشهدها مباراة الغد أمام الأردن، فى ظل حالة الأرق التي تعرض لها اللاعبون، فلا يوجد لاعب يستطيع أن يخوض 180 دقيقة فى يومين.

وحرص حلمى طولان، في المؤتمر الصحفى، على تقديم اعتذار للجماهير المصرية لعدم تحقيق النتائج المطلوبة من المنتخب خلال البطولة، لكن الجماهير تعرف الظروف التي تعرضنا لها قبل المباريات، بأن تقوم بتجميع منتخب وتدريبه، ثم يتم اللعب بفريق آخر، فهذا أمر في غاية الصعوبة.

وقال طولان، أعتذر للجماهر المصرية ولا أتنصل من المسئولية، فأنا مسئول مسئولية كاملة عما يحدث لفريقى، وكذلك أشكر اللاعبين على أدائهم والتزامهم، فهم يبذلون قصارى جهد لإسعاد الجماهير ونحاول جميعاً إسعادهم لأننا نتأثر بغضبهم، وليس لأجل أي شخص آخر سوى الجماهير، فنحن لا نتحجج ولا نبرر، بل قادرون على تحمل المسئولية.

منتخب الاردن الاهلي الزمالك منتخب مصر

جثة فتاة

شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟

سيدة

16 فتاة.. عصابة الستات تستدرج الشباب لتصويرهم وتهديدهم| ما القصة؟

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

حسن شحاته

13 ساعة.. تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة

مشغولات ذهبية

سعر جرام الذهب الآن في مصر عقب تراجعه

الدولار

رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

فتاة - أرشيفية

سماح تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: خانِّي وأنا بولد بنتنا

محمد صلاح

تصاعد أزمة صلاح في ليفربول.. واستبعاده من مواجهتي إنتر وبرايتون يلوح في الأفق

جانب من الندوة العربية المشتركة

تكريم رئيس اتحاد العمال في ختام ندوة الحماية الاجتماعية للمتقاعدين

جانب من الاجتماع

العمل الدولية تتابع استعدادات إصدر الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية

جامعة عين شمس

تطوير خدمات طبية تخصصية جديدة في مستشفى عين شمس الجامعي بالعبور

بالصور

لقطات من اليوم الأول لتصوير «على قد الحب» بطولة نيللى كريم وشريف سلامة

طريقة عمل الفريك بالكبد والقوانص

جدول العطلات الرسمية 2026 .. كام إجازة في الشتاء؟

محافظ الشرقية يشارك في فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لجامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا OUST

فيديو

شروق القاسم

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

