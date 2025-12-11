قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للأشواط الإضافية.. التعادل 1-1 يحسم مواجهة السعودية وفلسطين بربع نهائي كأس العرب
محمد رمضان: أقدم الأغنية الرسمية لكأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية على التوالي
بابا الفاتيكان يستقبل أعضاء لجنة جائزة زايد للأخوة الإنسانية
الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الباردة وحقيقة الثأثر بعاصفة "بايرون"
الشارع اتهز والنار نورت المنطقة.. لحظة تسريب غاز بإمبابة
كامل الوزير: خطة عاجلة لدفع صناعة الصعيد.. وتقنين 14 مصنعًا يفتح باب التنمية في قنا
نيودلهي تواجه الضربة الأمريكية .. محادثات بين مودي وترامب بشأن الرسوم الجمركية
انفجار ماسورة غاز في منزل بإمبابة .. ومصرع شخص وإصابة 3
منافس مصر .. أنجولا تستعد بقوة للمشاركة فى أمم إفريقيا
مدرب المنصورة يطلب من الأطفال تصوير مقاطع غير لائقة مقابل 200 جنيه.. الأهالي يكشفون التفاصيل الصادمة
سعر الدولار مساء اليوم 11-12-2025
كامل الوزير: دخل الأسرة في قفط 14 ألف جنيه
رياضة

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول لمواجهة السعودية وفلسطين بربع نهائي كأس العرب

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة منتخب السعودية ومنتخب فلسطين وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي بين المنتخبين، في اللقاء الذي يجمع المنتخبين ضمن منافسات الدور ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025، على استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وشهد الشوط الأول سيطرة من جانب منتخب السعودية وحذر من المنتخب الفلسطيني، دون وجود خطورة على مرمى حراس المرمى للمنتخبين.

تشكيل فلسطين

أعلن إيهاب أبو جزر، المدير الفني لمنتخب فلسطين، عن التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة السعودية في ربع نهائي كأس العرب 2025، مستعينًا بثنائي الدوري المصري حامد حمدان لاعب بتروجت، وعدي الدباغ مهاجم الزمالك.

وجاء التشكيل الفلسطيني على النحو التالي:

حراسة المرمى: رامي حمادة

خط الدفاع: ميلاد تيرمانيني، محمد صالح، مصعب البطاط، وجدي نبهان

خط الوسط: عميد محاجنة، عميد صوافطة، حامد حمدان، تامر صيام

خط الهجوم: عدي الدباغ، زيد القنبر

تشكيل السعودية

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، التشكيل الرسمي للأخضر لمواجهة منتخب فلسطين، في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2025 المقامة حاليًا في قطر.

وجاء التشكيل السعودي على النحو التالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: علي مجرشي، وليد الأحمد، حسان تمبكتي، نواف بوشل.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، ناصر الدوسري، محمد كنو.

خط الهجوم: صالح أبو الشامات، فراس البريكان، سالم الدوسري.

ويدخل المنتخب السعودي اللقاء متسلحًا بسجل تاريخي قوي أمام نظيره الفلسطيني، حيث لم يخسر الأخضر في أي من المباريات التسع الرسمية التي جمعتهما عبر السنوات الماضية.

وتأتي المواجهة في إطار بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر، وسط ترقب جماهيري للمنافسة القوية على بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية

وتحظى المباراة بمتابعة واسعة، إذ سيتم نقلها عبر عدد من القنوات الناقلة، أبرزها شبكة بي إن سبورتس، قناة الكاس القطرية، القنوات الرياضية السعودية، قناة عمان الرياضية، إضافة إلى شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، إلى جانب قنوات أخرى ستبث الحدث ضمن تغطيتها لبطولة كأس العرب المقامة في قطر.

