5 أندية ضمنت البقاء في دوري أبطال أوروبا.. ما موقف ليفربول؟
دولة أوروبية تحظر الحجاب في المدارس
بعد وفاة المرشح أحمد جعفر.. الوطنية للانتخابات تصعّد سيد عيد لخوض الإعادة بحدائق القبة
25 مليار قدم مكعب | اكتشاف غازي جديد ينعش آمال الاقتصاد المصري .. وخبير يوضح
غلق كلي للمحور المركزي الموازي شهرًا .. اعرف التفاصيل
بشرى لـ منتخب مصر .. الحرس الثوري يهدد مشاركة نجم إيران في مونديال أمريكا
بعد طلب عاجل من الزمالك .. تأجيل لقاء بلدية المحلة في كأس مصر
زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة
سائق محافظ الدقهلية في الكلبش بمخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه.. القصة الكاملة
قبل واقعة اللوفر.. سرقة 600 قطعة أثرية من متحف بريطاني
الجيش الأوكراني: قوات روسية قليلة دخلت مدينة سيفيرسك
رئيس مياه الشرب بالجيزة: دعم كامل لمنظومة المعامل والجودة والرقابة لضمان كفاءة الخدمات

آية الجارحي

عقد المهندس محمد حفناوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، اجتماعاً موسعاً لمتابعة منظومة المعامل والجودة والرقابة، وذلك في إطار خطة الشركة لتعزيز نظم الرقابة ورفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس مياه الشرب بالجيزة خلال الاجتماع على أهمية رفع عينات مياه الشرب بصورة دورية من مختلف مناطق المحافظة، وإجراء جميع التحاليل المعملية وفق المعايير القياسية، لضمان وصول مياه آمنة للمواطنين، مشدداً على ضرورة متابعة عينات الصرف الصناعي والتأكد من التزام المنشآت بالمعايير المعتمدة، حفاظاً على الشبكات ومحطات المعالجة والبيئة.

وفي هذا السياق، أوضح المهندس محمد حفناوي أن المعمل المركزي لمياه الشرب بهضبة الأهرام يقوم بإجراء العديد من التحاليل متناهية الدقة للتأكد من جودة المياه التي تصل إلى المواطنين، من خلال قياس وتحليل عينات مياه الشرب على مدار الساعة.

كما أشار إلى أن معامل الصرف الصحي بالشركة تتولى متابعة وتحليل عينات مياه الصرف من محطات المعالجة المختلفة للتأكد من مطابقة السيب النهائي للقوانين المنظمة للصرف الصحي والمعايير المعتمدة.

وشدد حفناوي على أهمية تكثيف أعمال غسيل الشبكات وبرامج التطهير المخططة بما يضمن الحفاظ على جودة المياه داخل الشبكات، مؤكداً أن هذه الأعمال تُعد جزءًا أساسياً من منظومة تحسين الخدمة.

وتناول الاجتماع ملف البحوث والتطوير للاستفادة من الأساليب العلمية الحديثة في متابعة جودة المياه وتحسين كفاءة التشغيل، مشيراً إلى اهتمام الشركة بالبحث العلمي الهادف إلى ربط مخرجاته بالصناعة، إضافة إلى البحوث التطبيقية لدراسة المشكلات وإيجاد حلول عملية، مع السعي الدائم لمواكبة التكنولوجيات والتقنيات الحديثة في منظومتي مياه الشرب والصرف الصحي، بهدف تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس الشركة على أهمية اعتماد شهادة الأيزو الدولية 17025 لمعامل مياه الشرب والصرف الصحي، لما لها من دور كبير في ضمان جودة التحاليل ودقة النتائج ورفع كفاءة الأداء الفني والإداري، مما يعزز الثقة في سلامة المياه والصرف لدى المواطنين، ويضع معايير موحدة للممارسات التشغيلية داخل الشركة، مشيراً إلى أن معامل مياه إمبابة وجزيرة الدهب والمعمل المركزي والجيزة ومعالجة صرف صحي زنين ومعالجة أم دينار جميعها حاصلة على اعتماد شهادة الأيزو الدولية "17025".

كما وجه المهندس محمد حفناوي بضرورة الالتزام ببرامج التقييم الفني للمحطات ورفع كفاءة التشغيل والصيانة، مع تعزيز دور التفتيش المالي والإداري في متابعة إجراءات العمل وضمان الانضباط، إلى جانب دور المراجعة وضبط الجودة في ضمان دقة الأداء وتوحيد الإجراءات داخل مختلف القطاعات.

وفي ختام الاجتماع، شدد المهندس محمد حفناوي على أن الشركة لن تدخر جهداً في دعم جميع القطاعات الفنية والإدارية، والعمل على تطوير منظومة الجودة والمعامل والرقابة بما يحقق أفضل خدمة لكل مواطن على أرض محافظة الجيزة.

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة مال واعمال عينات مياه الشرب اخبار مصر عينات الصرف الصناعي محطات المعالجة والبيئة منطقة هضبة الأهرام منظومة الصرف الصحي

