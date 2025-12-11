رئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية يناقش خطة العمل وتحسين الخدمات

ترأس المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اجتماعًا موسعًا مع مديري الشئون التجارية بجميع فروع الشركة، لمناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، وبحث آليات تعظيم الإيرادات وتحسين كفاءة الأداء بما يحقق مستهدفات الشركة ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، أكد "فودة" على ضرورة إعادة هيكلة منظومة الشئون التجارية داخل الفروع، وتحديد المهام والمسؤوليات بدقة وبما يضمن التكامل بين رئيس القطاع التجاري ومديري الفروع، بهدف رفع كفاءة العمل وتحقيق أعلى معدلات الانضباط وجودة الأداء.

اجتماع شهرى

وشدد رئيس الشركة على أهمية عقد اجتماع شهري دوري لمديري الشئون التجارية لمتابعة مؤشرات الأداء، ومراجعة معدلات التحصيل، ودراسة التحديات الميدانية والعمل على وضع حلول عملية وسريعة لها، لضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وفي سياق متصل، وجّه "فودة" بضرورة حصر الوصلات الخلسة بجميع المناطق التابعة للشركة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل قيمتها حفاظًا على حقوق الشركة والحدّ من الفاقد غير المحسوب في كميات المياه.



كما أكد رئيس الشركة خلال الاجتماع على ضرورة تعزيز مستوى رضا العملاء باعتباره أحد الركائز الأساسية لتطوير الخدمات، مشددًا على التوسع في فتح قنوات اتصال فعّالة مع المواطنين عبر مراكز خدمة العملاء وخطوط الطوارئ والمنصات الرقمية، إلى جانب الاستجابة السريعة للشكاوى والعمل على حلها في أقصر وقت ممكن، بما يعكس التزام الشركة بتحسين جودة الخدمة وبناء الثقة مع العملاء في مختلف أنحاء محافظة القليوبية.



واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار العمل بروح الفريق الواحد وتكثيف الجهود خلال المرحلة المقبلة، لتحقيق أهداف الشركة وتوفير خدمة مستقرة وذات جودة عالية للمواطنين.