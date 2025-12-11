قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ذكرى رحيل محمود أبو زيد .. مبدع النصوص الإنسانية وعرّاب الشخصيات المُركّبة
مصر تدعو إلى إزالة العوائق وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول البحر المتوسط
طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر
بث مباشر|رئيس الوزراء يفتتح الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات ويحضر المعرض الدولي لمخرجات البحوث
رئيس الوزراء يفتتح الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات
حدث ويندوز الآن ..تحديث أمنى مهم من مايكروسوفت لإصلاح 56 ثغرة خطيرة
طبق المصريين الشعبي يخطف الأضواء عالميا.. الكشري تراث إنساني معتمد
صرخات تحت المطر.. 1.29مليون إنسان في غزة يواجهون شتاء الموت بلا مأوى
محافظ البنك المركزي: الاستقرار المالي وأولويات الرقابة دعامة تحقيق طموحات التنمية
بعد انتشار منشورات مزيفة.. مجدي عبدالغني يرد: تصريحاتي عن مجلس الأهلي «مفبركة»
أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة
حالة الطقس اليوم.. أمطار ورياح على القاهرة وعدة محافظات |فيديو
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

رئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية يناقش خطة العمل وتحسين الخدمات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اجتماعًا موسعًا مع مديري الشئون التجارية بجميع فروع الشركة، لمناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، وبحث آليات تعظيم الإيرادات وتحسين كفاءة الأداء بما يحقق مستهدفات الشركة ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال الاجتماع، أكد "فودة" على ضرورة إعادة هيكلة منظومة الشئون التجارية داخل الفروع، وتحديد المهام والمسؤوليات بدقة وبما يضمن التكامل بين رئيس القطاع التجاري ومديري الفروع، بهدف رفع كفاءة العمل وتحقيق أعلى معدلات الانضباط وجودة الأداء.

اجتماع شهرى

وشدد رئيس الشركة على أهمية عقد اجتماع شهري دوري لمديري الشئون التجارية لمتابعة مؤشرات الأداء، ومراجعة معدلات التحصيل، ودراسة التحديات الميدانية والعمل على وضع حلول عملية وسريعة لها، لضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وفي سياق متصل، وجّه "فودة" بضرورة حصر الوصلات الخلسة بجميع المناطق التابعة للشركة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل قيمتها حفاظًا على حقوق الشركة والحدّ من الفاقد غير المحسوب في كميات المياه.


كما أكد رئيس الشركة خلال الاجتماع على ضرورة تعزيز مستوى رضا العملاء باعتباره أحد الركائز الأساسية لتطوير الخدمات، مشددًا على التوسع في فتح قنوات اتصال فعّالة مع المواطنين عبر مراكز خدمة العملاء وخطوط الطوارئ والمنصات الرقمية، إلى جانب الاستجابة السريعة للشكاوى والعمل على حلها في أقصر وقت ممكن، بما يعكس التزام الشركة بتحسين جودة الخدمة وبناء الثقة مع العملاء في مختلف أنحاء محافظة القليوبية.


واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار العمل بروح الفريق الواحد وتكثيف الجهود خلال المرحلة المقبلة، لتحقيق أهداف الشركة وتوفير خدمة مستقرة وذات جودة عالية للمواطنين.

