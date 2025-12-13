آبل تكشف عن تحديث iOS 26.2 .. ميزات غير متوقعة تغير قواعد اللعبة

أطلقت شركة آبل تحديث iOS 26.2، وهو التحديث الرئيسي الثاني لنظام التشغيل iOS 26 الذي تم إصداره في سبتمبر الماضي، حيث تم طرح التحديث في 12 ديسمبر، ويأتي بعد أكثر من شهر من إصدار iOS 26.1.

ووفقا لما ذكره موقع “livemint”، التحديث متاح لجميع هواتف آيفون التي تم إصدارها بدءا من عام 2019، بما في ذلك سلسلة iPhone 11، وiPhone SE (الجيل الثاني والثالث)، وسلسلة iPhone 17.

ويمكن للمستخدمين تحميل التحديث عبر الانتقال إلى الإعدادات > عام > تحديث البرنامج، ثم الضغط على “تحميل وتثبيت”.

تشير آبل إلى أن هذا التحديث هو تحديث كبير يحتوي على العديد من التحسينات والميزات الجديدة، بالإضافة إلى إصلاحات حرجة للأخطاء.

أبرز الميزات والتحسينات في iOS 26.2



- تحسينات في Apple Music: تم إضافة قائمة التشغيل المفضلة ضمن أفضل الاختيارات في التبويب الرئيسي، كما أصبح بالإمكان عرض كلمات الأغاني بدون اتصال بالإنترنت للأغاني التي تم تنزيلها.

- تحسينات في تطبيق Podcasts: أصبحت الفصول التلقائية متاحة في الحلقات الطويلة لتسهيل تصفح المحتوى، كما تم إضافة روابط للبودكاست المذكورة مباشرة في مشغل البودكاست والنصوص، مما يساعد المستخدمين على اكتشاف برامج ذات صلة.

- تحسينات للألعاب: تم إضافة مرشحات جديدة في مكتبة الألعاب للسماح بفرز الألعاب حسب الحجم، الفئة، والمزيد، فيما أصبحت لافتات التحديات تعرض التحديثات الفورية عند تغير التصنيفات، كما تم تحسين التوافق مع أجهزة التحكم من الشركات الطرفية مثل Backbone وRazer.

تحسينات إضافية وتحديثات للنظام

- التخصيص وإمكانية الوصول: مزيد من خيارات تخصيص الوقت على شاشة القفل، بما في ذلك تعديل شفافية مادة “الزجاج السائل”، وقد تم إضافة خيار الوميض للتنبيهات، مما يجعل شاشة الجهاز تومض عند وصول الإشعارات.

- ميزات الأمان والطوارئ (الولايات المتحدة فقط): تم تحسين تنبيهات الأمان لتوفير معلومات أكثر تفصيلا حول الكوارث الطبيعية والفيضانات والطوارئ، بما في ذلك الخرائط وروابط للإرشادات الرسمية.

- المنتجات والإنتاجية والميزات المنزلية: تم إضافة خيار التنبيه للتذكيرات مع دعم لخاصية التوقف المؤقت Snooze ودعم الأنشطة الحية، وتم إضافة رموز AirDrop التي تضيف خطوة تحقق أثناء نقل الملفات مع جهات الاتصال غير المعروفة.

كما تم تبسيط إقران الإكسسوارات متعددة الحزم عبر تطبيق Home.

- تحسينات في Freeform: يمكن الآن إضافة صور، نصوص، مستندات ورسومات في الجداول، مع خلايا تتغير حجمها تلقائيا للحصول على تصميمات أنظف.

- إصلاحات الأخطاء:تم إصلاح مشكلة كانت تجعل الألبومات قبل الإصدار في Apple Music غير قابلة للتشغيل فور صدورها.

كما تم إصلاح خطأ كان يسبب ظهور إعداد الخصوصية والأمان على أنه مدار من قبل منظمة مؤسسة بشكل غير صحيح.

يعد هذا التحديث خطوة مهمة لتحسين تجربة المستخدم في جميع مجالات النظام، ويعكس التزام آبل بتقديم تحديثات دائمة لتحسين الأداء والوظائف.