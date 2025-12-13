دونجا: بيراميدز لم يأخذ مكان الأهلي أو الزمالك.. وما تحقق من بطولات أصبح “تاريخا”

أكد محمود عبد العاطي دونجا لاعب بيراميدز الحالي والزمالك السابق، أن الانتقادات السلبية أثرت كثيرًا على مسيرة الفريق في السنوات الأولى من التجربة، لذلك كان من ضمن قرارتنا في اجتماع الموسم الماضي، تجاهل كل السلبيات التي تقال على الفريق والاستماع للإيجابيات والنقد البناء.

وتابع "دونجا" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الفريق يمتلك لاعبين كبار على أعلى مستوى قادمين من أندية كبيرة وجماهيرية، نجوم معتادين على الضغوطات، لذلك نجحنا في تخطي فكرة غياب الجماهير أو مواجهة جماهير غفيرة للمنافسين، قللنا حجم الضغوطات علينا والانتقادات السلبية الموجهة لنا.

وأضاف لاعب الزمالك السابق: تجاهلنا السلبيات تمامًا ونظرنا للإيجابيات فقط، وأبرزها الدعم الجماهيري الكبير الذي حدث لنا في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز الجنوب إفريقي من كل جماهير الكرة المصرية، منظر ملعب 30 يونيو كان رائعًا وهو كامل العدد، جماهير من كل أندية مصر تدعمنا وتساندنا، كل الشكر لأندية الأهلي والزمالك والإسماعيلي وغيرها، وإن شاء الله نقدر نفرحهم دائمًا ببطولات آخرى.

وواصل لاعب بيراميدز الحالي: بيراميدز لم يأخذ مكان أحد، الزمالك فريق كبير وعريق وله جمهور كبير جدًا، والأهلي كذلك، هي منافسة قوية وشريفة بين الجميع والأفضل يحصد البطولة، لا أحد يفوز بالتاريخ، عليك أن تجتهد وتتعب وتقاتل من أجل الفوز بالبطولات، حصدنا دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي وهذا ليس معناه أن البطولة سهلة هذا الموسم، لابد أن نجتهد ونتعب ونقاتل أكثر من أجل تكرار الإنجاز.

واختتم محمود عبد العاطي دونجا حديثه: الأمور تزداد صعوبة وقوة كل موسم، توجنا ببطولات الموسمين الماضي والحالي، لكنك لن تستطيع تكرار ذلك إلا لو اجتهدت وتعبت وقاتلت أكثر لحصد الألقاب، ما تحقق أصبح تاريخًا فقط، وعلينا الفوز ببطولات جديدة.