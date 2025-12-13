قبل مواجهة بيراميدز و فلامنجو ... تاريخ مواجهات الفرق المصرية مع البرازيلية

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نظيره مواجهة فلامنجو البرازيلي في إطار منافسات كأس الإنتركونتيننتال للأندية أبطال القارات

ويواجه بيراميدز مع فلامنجو البرازيلي اليوم السبت في تمام الساعع السابعة مساء بتوقيت القاهرة في نصف نهائي كأس القارات على ملعب أحمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة

تاريخ مواجهات الأندية المصرية والبرازيلية

وكان الاهلي قد واجهة فرق برازيليه من قبل حيث خاض ب7 مواجهات سابقة جميعهم في كأس العالم للأندية

وخاض الأهلي 7 مواجهات أمام أندية بيرازيلية حيث تلقى 6 هزائم وتعادل في مباراة وحيده قبل أن يحقق الأحمر الفوز بركلات الترجيح في النهاية

وجاءت أولى المواجهات المصرية البرازيلية في كأس العالم للأندية 2006 حيث التقى الأهلي مع إنتر ناسيونالي وحقق الأخير الفوز بنتيجة 2-1.

وفي كأس العالم للأندية 2012 تفوق كورينثيانز البرازيلي على الأهلي بهدف دون رد، وتكررت اللقاءات أمام الفرق البرازيلية في مونديال 2021 حيث تعادل الأهلي مع بالميراس في مباراة تحديد المركز الثالث، قبل أن يحسمها بركلات الترجيح لصالحه.

وشهد مونديال 2022 مواجهة مكررة بين الأهلي وبالميراس، وخسر الأحمر بهدفين دون رد، ثم خسر أمام فلامنجو البرازلي في كأس العالم 2023 بنتيجة 2-4.

كما واجه الأهلي نظيره فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 وهزم بهدفين

وجاءت أخر اللقاءات المصرية البرازيلية في النسخة الأخيرة من مونديال الأندية بدور المجموعات، حيث خسر المارد الأحمر بهدفين دون رد أمام بالميراس.