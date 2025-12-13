قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المالية: تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين خلال الفترة المقبلة
3 أسباب وراء غضب توروب عقب مباراة انبي بكأس عاصمة مصر
انهيار الجسور وتصدع السدود.. شاهد فيضانات واشنطن تبتلع مدينة كاملة وفرار السكان
غضب جماهيري وفوضى في ملعب هندي بعد مغادرة ميسي المفاجئة
مصر وإسبانيا تبحثان تفعيل الحوار الاقتصادي وعقد منتدى أعمال مشترك في 2026
أسعار جرامات الذهب كل الأعيرة اليوم السبت 13-12-2025
رئيس الوزراء يتفقد الوحدة البيطرية بقرية نوى ضمن مشروعات حياة كريمة بالقليوبية
الزراعة: إطلاق مبادرة نوعية لدعم صغار المزارعين وتعزيز الميكنة الزراعية
سامي سعد: الأعلى للجامعات رفض ضم خريجي العلوم الرياضية للمهن الطبية
دعاء الشفاء .. 10 كلمات لمن أصابه تعب أو ألم في جسده
شهادة العريس وصديقه والمصور| أسرار فيديو صلاة عروسين خلال سيشن هزّ السوشيال ميديا
الذهب المغشوش .. رئيس الشعبة يوضح ويقدم نصائح للناس
رياضة

قبل مواجهة بيراميدز و فلامنجو ... تاريخ مواجهات الفرق المصرية مع البرازيلية

بيراميدز
بيراميدز

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نظيره مواجهة  فلامنجو البرازيلي في إطار منافسات كأس الإنتركونتيننتال للأندية أبطال القارات

ويواجه بيراميدز مع فلامنجو البرازيلي اليوم السبت في تمام الساعع السابعة مساء بتوقيت القاهرة في نصف نهائي كأس القارات على ملعب أحمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة

تاريخ مواجهات الأندية المصرية والبرازيلية

وكان الاهلي قد واجهة فرق برازيليه من قبل حيث خاض  ب7 مواجهات سابقة جميعهم في كأس العالم للأندية

وخاض الأهلي 7 مواجهات أمام أندية بيرازيلية حيث تلقى 6 هزائم وتعادل في مباراة وحيده قبل أن يحقق الأحمر الفوز بركلات الترجيح في النهاية

وجاءت أولى المواجهات المصرية البرازيلية في كأس العالم للأندية 2006 حيث التقى الأهلي مع إنتر ناسيونالي وحقق الأخير الفوز بنتيجة 2-1.

وفي كأس العالم للأندية 2012 تفوق كورينثيانز البرازيلي على الأهلي بهدف دون رد، وتكررت اللقاءات أمام الفرق البرازيلية في مونديال 2021 حيث تعادل الأهلي مع بالميراس في مباراة تحديد المركز الثالث، قبل أن يحسمها بركلات الترجيح لصالحه.

وشهد مونديال 2022 مواجهة مكررة بين الأهلي وبالميراس، وخسر الأحمر بهدفين دون رد، ثم خسر أمام فلامنجو البرازلي في كأس العالم 2023 بنتيجة 2-4.

كما واجه الأهلي نظيره فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 وهزم بهدفين 

وجاءت أخر اللقاءات المصرية البرازيلية في النسخة الأخيرة من مونديال الأندية بدور المجموعات، حيث خسر المارد الأحمر بهدفين دون رد أمام بالميراس.

بيراميدز فلامنجو الانتر كونتيننتال

بالصور

أفراح النجوم في 24 ساعة.. فرحة هنيدي ونادية مصطفى بابنتيهما وزفاف دارين حداد

بحضور الأهل.. دارين حداد تحتفل بزفافها على شاب خارج الوسط الفني..صور

رئيس مياه الشرقية يستقبل مدير الأورمان لتوصيل 4500 وصلة للأسر الأولى بالرعاية

أكلة العدس ملك الشتاء.. قيمة غذائية عالية وفوائد صحية| وصفات جديدة

