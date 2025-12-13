قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

الإخوة الأعداء..بسبب الميراث يحتجزون شقيقتهم فى مصحة نفسية

الفتاة
الفتاة
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات خبر تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن استغاثة إحدى السيدات من قيام أشقائها بتحريض مجموعة من الأشخاص لاصطحابها كرهاً عنها وحجزها بأحد المصحات النفسية للاستيلاء على ميراثها بالبحيرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 3/ أغسطس الماضى تبلغ لمركز شرطة الدلنجات بمديرية أمن البحيرة من (ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من قيام (شخصين وسيدتين) يعملون بأحد مراكز العلاج النفسى الكائنة بمحافظة الإسكندرية بالتعدى عليها واصطحابها كرهاً عنها لحجزها بالمركز محل عملهم بتحريض من أشقائها (أحد الأشخاص وسيدتين – مقيمين بذات الدائرة) بقصد الاستيلاء على ميراثها .

أمكن ضبطهم في حينه والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهتهم أقروا بقيام شقيق المذكورة بالاتصال بمسئولي مركز العلاج المشار إليه وطلب منهم حجز شقيقته بالمركز لمعاناتها من أمراض نفسية .

تم ضبط أشقاء الشاكية فى حينه ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



 

الأجهزة الأمنية إستغاثة المصحات النفسية

