خلافات على أولوية المرور تتحول لمشاجرة بالألعاب النارية بالمعصرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بإستخدام الألعاب النارية بين عدد من الأشخاص بالمعصرة بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 10 الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول (3 أشخاص) وطرف ثان (3 أشخاص ) "جميعهم مقيمون بالقاهرة" لخلافات بينهم حول أولوية المرور قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم البعض بإستخدام الألعاب النارية والزجاجات الفارغة والحجارة.

تم ضبط طرفى المشاجرة لإرتكابهم أعمال البلطجة ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





