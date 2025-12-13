مشى عكس وصدم سيارة.. القبض على قائد ميكروباص بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "مينى باص" بالسير عكس الإتجاه والإصطدام بإحدى السيارات بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 نوفمبر الماضى تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة من (أحد الأشخاص "قائد سيارة ملاكى") بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام (قائد سيارة "مينى باص ") بالسير عكس الإتجاه مما أدى إلى الإصطدام بسيارته من الأمام ونتج عن ذلك حدوث تلفيات بالسيارتين .. وبسؤال المشكو فى حقه ( سائق ،"لا يحمل ثمة تراخيص ") إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لإختصار الطريق.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها فى حينه .. وتولت النيابة العامة التحقيق.





