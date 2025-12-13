المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه للمتهم بترويج المواد المخدرة في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المؤبد لعامل خردة، وتغريمه مبلغًا ماليًا قدره 500 ألف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة، وحيازة جواهر مخدرة شديدة الخطورة، شملت الهيروين، والأندارول كاربوكساميد، والفينيثيل أمين، بقصد الاتجار، بالإضافة إلى حيازته سلاحًا أبيض مطواة دون ترخيص، بدائرة قسم ثان العبور.

صدر الحكم برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاتة هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري.

وقرار الإحالة

وتعود أحداث القضية عندما أحالت النيابة العامة المتهم مختار ع. م. م، 31 سنة، عامل خردة، في الجناية رقم 2064 لسنة 2025 قسم ثان العبور، والمقيدة برقم 3027 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، إلى المحاكمة الجنائية، لأنه في يوم 22/5/2025، بدائرة قسم شرطة ثان العبور بمحافظة القليوبية، أحرز جواهر مخدرة (الهيروين، والأندارول كاربوكساميد، والفينيثيل أمين)، وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرز سلاحًا أبيض مطواة دون ترخيص، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.