الإٍستقالة ليست الحل.. عمرو أديب: مجلس إدارة الزمالك عليه التحرك في قضية الأرض

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن وزير الشباب والرياضة أكد ان الوضع حول أرض نادي الزمالك ليس سهلا وأكد أنه من الممكن أن يكون هناك أرض بديلة لنادي الزمالك ولكن الوضع يزداد سوءا.

وأهاب عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، بوزير الرياضة الشباب والرياضة بالتحرك ومجلس إدارة الزمالك بالتحرك، فلا تتخلوا عن النادي فالإستقالة ليست الحل ولدي ثقة كاملة بأن الدولة ستتحرك أسرع من النادي.

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”: نحن في حاجة لأن يتعاون مجلس إدارة نادي الزمالك مع الجهة الإدارية العليا في الدولة، وهي وزارة الشباب والرياضة