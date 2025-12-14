عمرو أديب عن فيديو السقا لدعم محمد صلاح: موقف محترم.. والسوشيال ميديا تحولت إلى ساحة للتنمر

عبر الإعلامي عمرو أديب، عن دهشته من الهجوم التي تعرض لها الفنان أحمد السقا، بعد نشره مقطع فيديو يساند فيه النجم محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي

وقال عمرو اديب في فيديو له خلال تقديمه برنامج «الحكاية» ، تحدث عن أسباب هذا الهجوم، معتبرًا أن ما قام به السقا لا يحمل أي إساءة، بل يعكس موقفًا داعمًا وواضحًا تجاه لاعب يمثل مصدر فخر للمصريين.

وأكد أديب أن أحمد السقا عبّر عن رأيه بطريقة محترمة، ووجّه رسالة دعم مباشرة لمحمد صلاح باللغتين العربية والإنجليزية، بهدف إيصال موقفه إلى الجمهور الخارجي وإدارة النادي، مشيرًا إلى أن هذا التصرف يُحسب له ولا ينتقد.

وأضاف أن السقا لم يفعل سوى اتخاذ موقف إيجابي في لحظة صعبة، متسائلًا عن سبب تحوّل مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة للهجوم والتنمر، ومعبّرًا عن استيائه من حدة الانتقادات غير المبررة.