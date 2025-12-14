قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انطلاق مسابقة كأس الأزهر للتعليم عبر مبادرة «معًا نتعلّم» .. الثلاثاء المقبل
الخطيب: حجم الاستثمارات القطرية في مصر يبلغ 3.2 مليار دولار موزعة على 266 شركة
أفضل العلاجات الطبيعية لتخفيف الكحة في الشتاء.. تعرّف عليها
اليوم.. مواجهة حاسمة بين منتخب مصر للناشئين واليابان في تصفيات أمم إفريقيا
تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد «ألافيس» في الدوري الإسباني
أمن الغربية يحرر 111مخالفة لردع قائدي المركبات والسيارات
بعد وفاة عروس المنوفية بسبب الضرب.. زوجها يواجه عقوبة الإعدام طبقا للقانون
كأس عاصمة مصر.. الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا للقاء سيراميكا كليوباترا
ميزات احترافية جديدة تطلقها أوبو في هواتفها.. تعرف عليها
توروب يكشف ملامح مشروعه مع الأهلي : دعم الشباب أولًا.. ولا مكان للاعب لا يدافع.. والبطولات هدف لا يقبل النقاش
اكتشافات أثرية جديدة تعزز مكانة مصر على خريطة الحضارة العالمية.. فيديو
سيول الخير تجتاح وديان جنوب سيناء كأنهار متدفقة.. والمحافظة تُحكم السيطرة دون خسائر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عمرو أديب عن فيديو السقا لدعم محمد صلاح: موقف محترم.. والسوشيال ميديا تحولت إلى ساحة للتنمر

يمنى عبد الظاهر

عبر الإعلامي عمرو أديب، عن دهشته من  الهجوم التي تعرض لها الفنان أحمد السقا، بعد نشره مقطع فيديو يساند فيه النجم محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي

وقال عمرو اديب في فيديو له خلال تقديمه برنامج «الحكاية» ، تحدث عن أسباب هذا الهجوم، معتبرًا أن ما قام به السقا لا يحمل أي إساءة، بل يعكس موقفًا داعمًا وواضحًا تجاه لاعب يمثل مصدر فخر للمصريين.

وأكد أديب أن أحمد السقا عبّر عن رأيه بطريقة محترمة، ووجّه رسالة دعم مباشرة لمحمد صلاح باللغتين العربية والإنجليزية، بهدف إيصال موقفه إلى الجمهور الخارجي وإدارة النادي، مشيرًا إلى أن هذا التصرف يُحسب له ولا ينتقد.

وأضاف أن السقا لم يفعل سوى اتخاذ موقف إيجابي في لحظة صعبة، متسائلًا عن سبب تحوّل مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة للهجوم والتنمر، ومعبّرًا عن استيائه من حدة الانتقادات غير المبررة.

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025.. صور

ضبط 25 ألف لتر سولار مدعم و120 طن أسمدة زراعية غير صالحة ببلبيس

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

قتيـ.ـلان وإصابة 23 آخرين.. عمدة «بروفيدنس» يطلب الدعاء لضحايا حادث إطلاق النار بجامعة براون

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

