الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

«ختام برنامج تعزيز كوادر العلماء».. مستشارة شيخ الأزهر تسلّم شهادات إتمام البرنامج للإندونيسيين

مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين تسلّم شهادات إتمام البرنامج للدارسين الإندونيسيين
مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين تسلّم شهادات إتمام البرنامج للدارسين الإندونيسيين
شيماء جمال

اختتم مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف فعاليات برنامج «تعزيز كوادر العلماء» التابع لمسجد الاستقلال بإندونيسيا، والذي عُقد خصيصًا لباحثي الماجستير والدكتوراه، بحضور الدكتورة نهلة الصعيدي مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين رئيس المركز، والدكتورة شهيدة مرعي نائب رئيس المركز، والدكتورة حنان أبو مسلم مسئول وحدة شئون التعليم بالمركز.

وخلال فعاليات الختام، قامت الدكتورة نهلة الصعيدي، بتسليم شهادات إتمام البرنامج للدارسين، معربةً عن سعادتها بما حققه الطلاب من التزام وجدية طوال فترة الدراسة، ومشيدةً بالمستوى العلمي والبحثي الذي أظهروه خلال البرنامج.

وأكدت مستشارة شيخ الأزهر أن برنامج «تعزيز كوادر العلماء» يُعد نموذجًا للتعاون العلمي المثمر بين الأزهر الشريف ودولة إندونيسيا، ويعكس حرص الأزهر على دعم الباحثين الوافدين وتأهيلهم علميًا وبحثيًا، بما يمكّنهم من الإسهام الفاعل في نهضة مجتمعاتهم، ونقل رسالة الأزهر القائمة على الوسطية والاعتدال ونشر قيم التسامح والسلام.

وأوضحت أن البرنامج أسهم في تنمية مهارات الباحثين في مجالات مناهج البحث العلمي، وكتابة الرسائل الأكاديمية، والبحث في المصادر الورقية والإلكترونية، إلى جانب تعزيز مهارات اللغة العربية وطرق تدريسها، بما يواكب متطلبات البحث العلمي المعاصر.

وفي كلمتها للدارسين، هنّأت الدكتورة نهلة الصعيدي الطلاب على اجتياز البرنامج بنجاح، داعيةً إياهم إلى مواصلة مسيرة البحث والعطاء، والاستفادة مما اكتسبوه من معارف وخبرات في خدمة العلم والإنسانية، مؤكدةً أن الأزهر الشريف سيظل داعمًا لأبنائه الوافدين في مختلف المراحل العلمية.

تعزيز كوادر العلماء مستشارة شيخ الأزهر شيخ الأزهر شؤون الوافدين الإندونيسيين نهلة الصعيدي

