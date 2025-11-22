قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
ديني

مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين تستقبل رئيس فرع منظمة خريجي الأزهر بتايلاند

مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين تستقبل رئيس فرع منظمة خريجي الأزهر بتايلاند
مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين تستقبل رئيس فرع منظمة خريجي الأزهر بتايلاند
شيماء جمال

استقبلت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين ورئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، الشيخ مبروك بونماليرت، رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بتايلاند وسكرتير هيئة كبار علماء تايلاند، وبرفقته وفد طلاب تايلاند، وذلك خلال «الملتقى الدائم للطلاب الوافدين» الذي يجمع طلاب الأزهر من مختلف الجنسيات في إطار تفاعلي وثقافي مستمر.

لقاء مستشارة شيخ الأزهر برئيس فرع منظمة خريجي الأزهر بتايلاند
 

وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة نهلة الصعيدي جهود مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين في تقديم خدمات تعليمية وثقافية وتربوية متكاملة، مشيرة إلى أن المركز يعمل وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على دعم الطلاب ورعايتهم علميًّا ودعويًّا.

 وأكدت سيادتها أن «الملتقى الدائم للطلاب الوافدين» يُعقد بصورة مستمرة؛ لبحث احتياجات الطلاب، والاستماع إلى مقترحاتهم، ودمجهم في أنشطة تثري مهاراتهم وتعمّق انتماءهم للأزهر الشريف.

كما أكدت مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين عمق الروابط التاريخية والعلاقات العلمية الممتدة بين الأزهر الشريف وشعوب جنوب شرق آسيا، وفي مقدمتها تايلاند، لافتة إلى أن الأزهر سيظل منارة عالمية تستقبل طلاب العلم من مختلف الدول، وتعمل على إعدادهم ليكونوا سفراء للوسطية والاعتدال في مجتمعاتهم.


 

واختُتم الملتقى بحوار مفتوح بين الطلاب، تبادلوا خلاله الخبرات والتجارب، في أجواء تعكس روح الأخوة والتعاون بين طلاب الأزهر من مختلف الجنسيات.

ومن جهته تفقد الشيخ مبروك بونماليرت وحدات المركز خلال جولته، وأشاد بما يقدّمه من برامج متطورة للطلاب الوافدين، معربًا عن تقديره الكبير للدعم الذي يحظى به طلاب تايلاند، ومؤكدًا أن خريجي الأزهر في بلاده يحتلون مكانة علمية بارزة ويؤدون دورًا مهمًّا في نشر المنهج الوسطي.

شيخ الأزهر نهلة الصعيدي الطلاب الوافدين علماء تايلاند الملتقى الدائم للطلاب الوافدين

