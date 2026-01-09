نستعد بدنيًا.. تصريحات مدرب الجزائر قبل مواجهة نيجيريا في أمم إفريقيا

قال فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الجزائر، إن فريقه يحتاج إلى الاستعداد بدنيًا واستعادة طاقته؛ قبل مواجهة نيجيريا، في دور الثمانية من كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة في المغرب.

وتقدم الجزائر- الذي حقق اللقب مرتين، آخرهما في 2019 إلى دور الثمانية بعد فوزه الصعب 1 - صفر على الكونغو ‌الديمقراطية بفضل ‌هدف عادل بولبنية قرب ‌نهاية ⁠الوقت الإضافي.

وأضاف ‌بيتكوفيتش في مؤتمر صحفي: "نحتاج إلى الاستعداد البدني، ونحاول استعادة طاقتنا لأننا لعبنا منذ أيام قليلة، وسنصل إلى المباراة ونحن جاهزون بدنياً حتى نكون أفضل ضد منافس قدم أداءً مميزاً في البطولة".

وأضاف: "الأمور كلها تتعلق ⁠بالعقلية، اللاعبون يعرفون جيداً كيفية التعامل مع المباريات الصعبة، ‌وسيحاولون التحسن، ولدينا الآن نقطة ‍انطلاق جديدة من أجل تخطي هذا الدور".

وواصل رداً ‍على سؤال بشأن إصابة إسماعيل بن ناصر، وعما إذا كان لاعب خط الوسط سيلحق بالمباراة: "سنجري حصة تدريبية أخيرة، وبعدها سأرى اللاعبين المتاحين ومن هم الأكثر جاهزية، لدينا 27 لاعباً جاهزاً لهذه المباراة، وكل ⁠منهم يمكنه أخذ مكانه في التشكيلة الأساسية، ربما سيكون لحاقه بالمباراة صعباً، لكننا سنرى".

واختتم: "كل الصعوبات التي من الممكن أن نواجهها من خلال الإصابات أو الأمور الأخرى؛ يمكن أن تكون فرصة للاعبين آخرين، ونحاول استغلال هذه الفرص، علينا النظر للأمور بإيجابية، وأن ننظر للأمام وإلى المستقبل، وأن ننسى ما حدث في الماضي، سنواجه منافساً صعباً ‌للغاية، لكننا على دراية تامة بأننا فريق قوي أيضاً".