تشكيل منتخب الجزائر أمام الكونغو بدور الـ 16 بأمم إفريقيا

كشف المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني لمنتخب الجزائر، عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام منتخب الكونغو، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية.

وتأهل منتخب الجزائر من دور المجموعات بعد تحقيق الصدارة بالعلامة الكاملة 9 نقاط بفوز على السودان وبوركينا فاسو وغينيا الاستوائية، ما يزيد من قوتهم لتحقيق انتصار جديد في مشوار حلم تحقيق بطولة أمم أفريقيا.

موعد مباراة الجزائر ضد الكونغو

تقام مباراة الجزائر ضد الكونغو اليوم في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة “بى إن سبورتس ماكس 2”.

وجاء تشكيل الجزائر لمواجهة الكونغو كالتالي:

حراسة المرمى : لوكا زيدان.

خط الدفاع : رفيق بلغالي - ريان أيت نوري - رامي بن سبعيني - عيسى ماندي.

خط الوسط: اسماعيل بن ناصر - هشام بوداوي - ابراهيم مازا.

خط الهجوم: رياض محرز - محمد أمين عمورة - فارس الشايبي.