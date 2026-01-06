تشكيل الجزائر المتوقع لمواجهة الكونغو في أمم أفريقيا

تتوجه الأنظار العربية نحو لقاء قوي يجمع بين منتخب الجزائر ومنافسه الكونغو الديموقراطية اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتأهل منتخب الجزائر من دور المجموعات بعد تحقيق الصدارة بالعلامة الكاملة 9 نقاط بفوز على السودان وبوركينا فاسو وغينيا الاستوائية، ما يزيد من قوتهم لتحقيق انتصار جديد في مشوار حلم تحقيق بطولة أمم أفريقيا.

تشكيل الجزائر المتوقع أمام الكونغو الديمقراطية

حراسة المرمى: لوكا زيدان

خط الدفاع: رفيق بلغالي - مهدي دورفال - عيسى ماندي - رامي بن سبعيني

خط الوسط: هشام بوداوي - إسماعيل بن ناصر - إبراهيم مازا

خط الهجوم: رياض محرز - محمد الأمين عمورة - بغداد بونجاح

فيما يحاول منتخب الكونغو تحقيق مفاجأة بالتأهل لدور ربع النهائي وكسر عقدة الجزائر، حيث لم يسبق لهم الفوز عليهم خلال 6 مباريات سابقة.

سقط منتخب الكونغو في 4 خسائر أمام الجزائر وتعادل في مباراتين فقط، آخرهما في عام 2019 بنتيجة 1-1

موعد مباراة الجزائر ضد الكونغو

تقام مباراة الجزائر ضد الكونغو اليوم في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة “بى إن سبورتس ماكس 2”.