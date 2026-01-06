الجزائر في اختبار حاسم أمام الكونغو بدور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية

يخوض المنتخب الجزائري، الملقب بـ«محاربي الصحراء»، مواجهة حاسمة أمام نظيره منتخب الكونغو، في لقاء لا يقبل أنصاف الحلول، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في المغرب، وذلك على أرضية ملعب مولاي الحسن بالعاصمة الرباط.

وتقام مباراة الجزائر والكونغو اليوم "الثلاثاء"، على ملعب مولاي الحسن، في إطار سعي المنتخبين لحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة القارية.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المغرب والجزائر، السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقب جماهيري كبير لموقعة مرتقبة بين المنتخبين.

ويدخل المنتخب الجزائري المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما قدم مستويات قوية خلال دور المجموعات، مؤكدًا رغبته في استعادة بريقه القاري والمنافسة بقوة على التتويج باللقب.

في المقابل، يسعى منتخب الكونغو إلى قلب الموازين وتحقيق مفاجأة مدوية بإقصاء أحد أبرز المرشحين للبطولة، معتمدًا على الحماس والطموح والروح القتالية للاعبيه.