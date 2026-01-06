قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمشاركة 60 مستشارًا.. ختام المبادرة الوطنية للذكاء الاصطناعي بالنيابة الإدارية
أندونيسيا .. مصرع 14 شخصا جراء فيضانات مفاجئة بـ نورث سولاويسي
عقوبة تنتظر حسام حسن بسبب مباراة بنين.. ما القصة؟
رئيس شعبة الدواجن يكشف أسباب الارتفاع الأخير في الأسعار
الزراعة تبدأ تعقيم وتحصين الكلاب بمنطقة عين شمس
شعبة الدواجن: لدينا فائض يقدر بـ 25 % ونصدر للخارج
البابا تواضروس يهنئ أبناءه في المهجر بعيد الميلاد المجيد برسالة مترجمة إلى 26 لغة
منتخب مصر يبدأ الاستعداد لربع نهائي أمم أفريقيا بعد عبور بنين
الفيفا يتحمل علاج محمد حمدي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي مع منتخب مصر
فنزويلا .. حملة واسعة للبحث عن المتواطئين في اختطاف مادورو
لجنة التعليم والاتصالات توصي بحجب «روبلوكس» وتفعيل شرائح إنترنت أبوية لحماية النشء
ماذا قال نجوم الكرة المصرية عن فوز المنتخب على بنين؟ ضياء السيد يطلب الدفع بمهاجم.. عبد الجليل ينتقد الأداء.. ميدو يحذر.. وعبد الحليم يؤكد التأهل أهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الجزائر في اختبار حاسم أمام الكونغو بدور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر
إسراء أشرف

يخوض المنتخب الجزائري، الملقب بـ«محاربي الصحراء»، مواجهة حاسمة أمام نظيره منتخب الكونغو، في لقاء لا يقبل أنصاف الحلول، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في المغرب، وذلك على أرضية ملعب مولاي الحسن بالعاصمة الرباط.

وتقام مباراة الجزائر والكونغو اليوم "الثلاثاء"، على ملعب مولاي الحسن، في إطار سعي المنتخبين لحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة القارية.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المغرب والجزائر، السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقب جماهيري كبير لموقعة مرتقبة بين المنتخبين.

ويدخل المنتخب الجزائري المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما قدم مستويات قوية خلال دور المجموعات، مؤكدًا رغبته في استعادة بريقه القاري والمنافسة بقوة على التتويج باللقب.

في المقابل، يسعى منتخب الكونغو إلى قلب الموازين وتحقيق مفاجأة مدوية بإقصاء أحد أبرز المرشحين للبطولة، معتمدًا على الحماس والطموح والروح القتالية للاعبيه.

الجزائر منتخب الجزائر الكونغو الديمقراطية كأس أمم أفريقيا كأس الأمم الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

ظاهرة جوية

ظاهرة جوية تستمر 7 ساعات متواصلة.. بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الغد

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

رجال المرور

غرامة 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد السيارة في وقت معين

عطل فني في طائرة ركاب

مش مصرية.. حالات اختناق بين الركاب على متن طائرة قادمة من دبي| ما القصة؟

مجلس النواب

تعيينات رئاسية وقرار جمهوري بشأن الانعقاد.. إجراءات دستورية لبدء مجلس النواب 2026 لمهامه

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 6-1-2026

لقاء الخميسي

عمرها ما فتشت وراه.. زواج غير معلن يضع لقاء الخميسي أمام السوشيال

ترشيحاتنا

أيمن محسب - عضو مجلس النواب

برلماني: الشراكة المصرية - السعودية ركيزة أساسية لمواجهة الأزمات الإقليمية والحفاظ على استقرار المنطقة

ريادة الأعمال

برلماني: توجيهات الحكومة بكيان موحد لريادة الأعمال نقلة نوعية في دعم الشركات الناشئة

أمير هلال، عضو مجلس الشيوخ

بعد تعرض طفل للعقر.. عضو بالشيوخ يطالب الحكومة بمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة

بالصور

القهوة قبل الفطار.. أطعمة تسبب الشعور بالخمول والكسل

الأطعمة تسبب الشعور بالخمول والكسل
الأطعمة تسبب الشعور بالخمول والكسل
الأطعمة تسبب الشعور بالخمول والكسل

مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء.. عادة يومية تضر صحتك

مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء
مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء
مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء

بملابس شتوية.. أسما إبراهيم من رحلتها في جبال الألب الفرنسية

اسماء ابراهيم
اسماء ابراهيم
اسماء ابراهيم

هجوم أمريكي على أمازون بسبب بيع سيارات معيبة تم استدعاؤها

سيارات أمازون
سيارات أمازون
سيارات أمازون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

المزيد