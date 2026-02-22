محافظ الوادي الجديد توجه بتصنيف الشكاوى الواردة للمركز التكنولوجي لقياس نبض الشارع

تابعت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، منظومة العمل بالمركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، يرافقها محمد كجك نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، والمهندس محمود فكري مدير المركز.

واطلعت المحافظ على خطة العمل من خلال منظومة الشباك الواحد لتلقي شكاوى و طلبات المواطنين بالإضافة إلى تحصيل رسوم الخدمات المقدمة من الديوان العام، وموقف طلبات التصالح في مخالفات البناء، ومعدلات الرد والاستجابة على الشكاوى الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

ووجهت مجدي بتصنيف الشكاوى الواردة لقياس نبض الشارع وتحديد أهم القطاعات المطلوب بحث الشكاوى المتعلقة بها وأسبابها، مشيدةً بأداء العاملين في المركز وارتفاع معدلات الانتهاء من الطلبات والمعاملات الواردة والتي بلغ عددها خلال الفترة من يناير الماضي وحتى فبراير الحالي ٤٥٩٢ طلبًا تم الانتهاء من ٤٤٤٣ طلبًا منها حتى الآن.