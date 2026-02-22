نائب محافظ المنيا يتابع معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة لتسريع نسب الإنجاز

عقد الدكتور محمد علي جبر نائب محافظ المنيا اجتماعًا موسعًا لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وبحث نسب ومعدلات الإنجاز، والوقوف على مستجدات التنفيذ، والعمل على تذليل المعوقات التي قد تواجه سير الأعمال.

وشهد الاجتماع حضور ممثلي الجهات التنفيذية والشركات المنفذة، ومسؤولي القطاعات المعنية، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والطرق، والخدمات الصحية والتعليمية.

وأكد نائب محافظ المنيا أن مشروعات «حياة كريمة» تأتي على رأس أجندة العمل التنفيذي بالمحافظة، مشيرا إلى استمرار المتابعات الميدانية، وسرعة تذليل العقبات، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات محافظ المنيا، بما يضمن الانتهاء من المشروعات وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة.