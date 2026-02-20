قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صدمة.. عدم إذاعة مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا
انتهك القانون.. المحكمة العليا الأمريكية ترفض رسوم ترامب الجمركية
أوعى تصوم في هذه الحالة.. حسام موافي يحذر هذه الفئات من الصيام
مورينيو: ليس من السهل التعامل مع ما حدث في مباراة ريال مدريد
موعد أذان المغرب ثاني يوم رمضان في المحافظات.. اعرف المواعيد وردد أفضل الدعوات
من أعماق البحر إلى شوارع دهب.. أول مسحراتية مسيحية: رمضان فرصة لتعزيز التآلف والمودة داخل المجتمع | صور
خلي بالك من هذه العادة السيئة في الإفطار.. حسام موافي يحذر
ضبط 8 متهمين في واقعة وفاة مشجع أثناء فعاليات دورة رمضانية بـ طنطا
أول قاضية عرفية في الصعيد تكشف عن سر إنهاء 700 خصومة ثأرية
هجمات روسية على محطات الطاقة في أوكرانيا.. تفاصيل
الله يؤمن بمن؟ سؤال صعب يجيب عنه الدكتور أحمد عصام فرحات| فيديو
سحجات وكدمات متفرقة.. تفاصيل جديدة في واقعة التعدي على فرد أمن القاهرة الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المنيا.. افتتاح 9 مساجد في الجمعة الأولى من شهر رمضان

افتتاح مساجد بالمنيا
افتتاح مساجد بالمنيا
ايمن رياض

شهدت محافظة المنيا، اليوم الجمعة الأولى من شهر رمضان المعظم، افتتاح 9 مساجد بعدد من مراكز المحافظة، في إطار خطة وزارة الأوقاف في إعمار بيوت الله ورفع كفاءتها، بما يهيئ الأجواء المناسبة لإقامة الشعائر الدينية، ونشر تعاليم الدين الإسلامي الوسطية، وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية في المجتمع.

وأكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير المساجد على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن ما يتم من إحلال وتجديد وصيانة للمساجد يعكس حرص الدولة على توفير بيئة إيمانية لائقة بالمواطنين

وشملت المساجد التي تم افتتاحها، مسجد الإيمان بقرية جوادة بمركز مطاي، ومسجد مبارك بعزبة مفتاح حسن بمركز المنيا، ومسجد النور بقرية الجرنوس بمركز بني مزار، ومسجد الحاج كامل بعزبة سبع بقرية ساقولا بمركز بني مزار، ومسجد التقوى بقرية قصر لملوم بمركز العدوه، ومسجد الشريف بمعصرة سمالوط بمركز سمالوط، إلى جانب مسجد أولاد الشيخ بقرية دمشير، ومسجد الرحمن الرحيم بقرية طوخ الخيل، ومسجد المصطفى بقرية الحوارتة بمركز المنيا.

وأشار إلى أن افتتاح هذه المساجد يأتي ضمن خطة متكاملة تنفذها مديرية أوقاف المنيا، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، لمتابعة جاهزية المساجد، والتأكد من توافر كافة سبل الراحة للمصلين، لتعزيز الدور الدعوي والتوعوي للمساجد داخل المجتمع

المنيا محافظ المنيا افتتاح مساجد رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

جانب من الواقعة

الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس

اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026.. كم سعر عيار 21؟

جريمة قتل - أرشيفي

مقـ.تل عالم الفيزياء الأمريكي كارل جريلمير

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بكام؟

الزبادي

تحذير من تناول الزبادي يوميا على سحور رمضان.. يهدد صحتك

التعدى على فرد أمن

بعد واقعة كمباوند التجمع.. عقوبة التعدي على الموظف العام أثناء تأدية عمله

ترشيحاتنا

قسم مناظير مستشفى قنا العام

نجاح جديد لوحدة مناظير قنا العام.. إجراء 9 تدخلات دقيقة في قسم المسالك البولية

صورة من الفيديو

خرج من التراويح فعاد بالرصاص.. أسرة ضحية فيديو الخرطوش تكشف كواليس ليلة دامية عاشها الأب وطفله

انفوجراف وزارة التنمية المحلية والبيئة في اسبوع

بالإنفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة

بالصور

من أعماق البحر إلى شوارع دهب.. أول مسحراتية مسيحية: رمضان فرصة لتعزيز التآلف والمودة داخل المجتمع | صور

أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب
أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب
أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب

مرضها غامض.. أسباب تورّم اليد اليسرى بعد صورة عبلة كامل

اسباب محتلمة وراء تورم يد الفنانة عبلة كامل
اسباب محتلمة وراء تورم يد الفنانة عبلة كامل
اسباب محتلمة وراء تورم يد الفنانة عبلة كامل

حملات لإزالة الإشغالات وتيسير حركة المرور لراحة المواطنين بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

مياه الشرقية تنفذ حملات توعوية وزيارات ميدانية استهدفت 250 مدرسة

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

فيديو

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد