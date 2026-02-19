إصابة 5 أشخاص في انقلاب أتوبيس بالمنيا الجديدة

أصيب 5 أشخاص في انقلاب أتوبيس بطريق المنيا الجديدة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب أتوبيس يقل عددا من الأشخاص بطريق المنيا الجديدة ، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأفادت مصادر أولية بأن الإصابات تنوعت بين كدمات وسحجات واشتباه كسور، فيما جرى رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية بصورة طبيعية.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب وملابسات الحادث.