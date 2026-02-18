قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نلتزم بضمان احترام وحماية اللاعبين.. إنفانتينو يعلق على ما حدث ضد فينيسيوس
تخفيضات حتى 30% على السلع الأساسية.. أماكن معارض أهلا رمضان 2026
وفاة عادل هلال بعد مسيرة فنية حافلة .. رحل في صمت
إعلام أمريكي: هجوم «أمريكي – إسرائيلي» مُحتمل على إيران خلال أيام
صرف 50 مليون جنيه لدفع وتيرة العمل في إنشاء ستاد نادي المصري
رؤية هلال رمضان 2026 .. دعاء استقبال الشهر الكريم
إيران.. حريق ضخم في منطقة برند جنوب طهران
قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مسابقة كأس مصر
دعاء العشاء أول يوم في رمضان.. ردده يفتح لك الله أبواب الخيرات
بعد لقائه مع نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي لضبط الأسواق قبل رمضان تعكس انحيازه للمواطن
تهنئة شهر رمضان 2026.. أمين الفتوى يوضح حكمها وهل بدعة أم سنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يتفقد جودة الخبز بأبوقرقاص ويشدد على التزام المخابز بمواعيد رمضان

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله
ايمن رياض

قام اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بجولة ميدانية بمركز أبوقرقاص، شملت التفتيش المفاجئ على أحد المخابز البلدية، لمتابعة جودة رغيف الخبز والتأكد من الالتزام بالأوزان المقررة وحصص الدقيق، إلى جانب تطبيق الاشتراطات الصحية والتموينية المعتمدة.

وخلال الجولة، أجرى المحافظ حوارًا مباشرًا مع المواطنين للاستماع إلى آرائهم بشأن جودة الخبز، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي ممارسات تمس حقوق المواطنين التموينية أو تؤثر على جودة السلع الأساسية، ومشددًا على مسؤولي التموين بضرورة استمرار الحملات الرقابية المكثفة لضمان تقديم رغيف خبز جيد ومطابق للمواصفات، باعتبار أن رضا المواطن هو المعيار الحقيقي لنجاح الأداء التنفيذي.

وأكد محافظ المنيا أن التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز الثقة بين المواطن والأجهزة التنفيذية، وضمان سلامة الغذاء وجودة الخدمات، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات، استكمالًا لمسيرة التنمية التي تشهدها المحافظة تحت رعاية القيادة السياسية.

شدد المحافظ على المهندس حلمى الزهرى وكيل وزارة التموين بمتابعة الالتزام بمواعيد عمل المخابز خلال رمضان حيث تعمل المخابز البلدية من الساعة السابعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، بما يضمن توافر الخبز للمواطنين على مدار اليوم، فضلا عن مدّ ساعات العمل ببعض المخابز ذات الحصص العالية من الدقيق، لتستمر في التشغيل حتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين وتقليل التكدسات خلال فترات الذروة.

المنيا محافظ المنيا ابوقرقاص مخابز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

صورة أرشيفية

الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 18-2-2026

ترشيحاتنا

الحماية الاجتماعية

إصلاحات تؤتي ثمارها و40 مليار جنيه للحماية الاجتماعية.. وتضخم يتراجع وخطة للاكتفاء

عماد الدين حسين

عماد الدين حسين: الاحتلال يعرقل السلام منذ 1948وينشر قواته في القدس لكبح طموحات الفلسطينيين

الأطفال والإنترنت

اتصالات الشيوخ : توجيه الرئيس بتنظيم استخدام وسائل التواصل للأطفال رؤية استباقية لحمايتهم

بالصور

مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم

مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم
مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم
مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم

التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة

التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة
التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة
التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة

بعد الإفطار مباشرة.. عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم
بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم
بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بدائل أرخص للحوم في رمضان.. أكلات مغذية وتكفي ميزانيتك

بدائل أرخص للحوم في رمضان
بدائل أرخص للحوم في رمضان
بدائل أرخص للحوم في رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد