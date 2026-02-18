محافظ المنيا يتفقد جودة الخبز بأبوقرقاص ويشدد على التزام المخابز بمواعيد رمضان

قام اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بجولة ميدانية بمركز أبوقرقاص، شملت التفتيش المفاجئ على أحد المخابز البلدية، لمتابعة جودة رغيف الخبز والتأكد من الالتزام بالأوزان المقررة وحصص الدقيق، إلى جانب تطبيق الاشتراطات الصحية والتموينية المعتمدة.

وخلال الجولة، أجرى المحافظ حوارًا مباشرًا مع المواطنين للاستماع إلى آرائهم بشأن جودة الخبز، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي ممارسات تمس حقوق المواطنين التموينية أو تؤثر على جودة السلع الأساسية، ومشددًا على مسؤولي التموين بضرورة استمرار الحملات الرقابية المكثفة لضمان تقديم رغيف خبز جيد ومطابق للمواصفات، باعتبار أن رضا المواطن هو المعيار الحقيقي لنجاح الأداء التنفيذي.

وأكد محافظ المنيا أن التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز الثقة بين المواطن والأجهزة التنفيذية، وضمان سلامة الغذاء وجودة الخدمات، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات، استكمالًا لمسيرة التنمية التي تشهدها المحافظة تحت رعاية القيادة السياسية.

شدد المحافظ على المهندس حلمى الزهرى وكيل وزارة التموين بمتابعة الالتزام بمواعيد عمل المخابز خلال رمضان حيث تعمل المخابز البلدية من الساعة السابعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، بما يضمن توافر الخبز للمواطنين على مدار اليوم، فضلا عن مدّ ساعات العمل ببعض المخابز ذات الحصص العالية من الدقيق، لتستمر في التشغيل حتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين وتقليل التكدسات خلال فترات الذروة.