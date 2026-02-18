بتخفيضات 30%.. محافظ المنيا يفتتح معرض أهلاً رمضان بأبوقرقاص

افتتح اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، معرض «أهلاً رمضان» بشارع الجمهورية بمدينة أبوقرقاص، والمقام على مساحة تقارب 300 متر مربع، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين وبمشاركة فاعلة من الجهات المعنية.

وأكد محافظ المنيا أن التوسع في إقامة معارض «أهلاً رمضان» يأتي كجزء أصيل من خطة الدولة لدعم الأسر المصرية وتوفير احتياجاتها الأساسية بأسعار مناسبة، مشددًا على أهمية استمرارية هذه المعارض وانتشارها بمختلف المراكز والمدن، بما يضمن وصول السلع والمنتجات الغذائية لكافة المواطنين بجودة عالية وتكلفة ميسرة.

وخلال تفقده السلع داخل المعرض، حرص اللواء كدواني على الاستماع إلى آراء المواطنين، الذين أعربوا عن سعادتهم بتوافر السلع بأسعار مخفضة قبل حلول شهر رمضان المبارك، مشيدين بجودة المنتجات وتنوع المعروضات التي تلبي احتياجات مختلف الفئات، مؤكدين أن هذه المبادرات تسهم في ضبط وتوازن الأسعار داخل الأسواق.

وكلف محافظ المنيا الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالتنسيق المستمر مع مديرية التموين لضمان ضخ السلع الغذائية بصفة دورية، مع المتابعة اليومية لقوائم الأسعار للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة.

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية داخل المعرض والأسواق المحيطة به، لمنع أي محاولات لاحتكار السلع أو التلاعب بأسعارها، وضمان جودة المعروضات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح المهندس حلمي الزهري وكيل وزارة التموين أن المعرض يضم 13 عارضًا يقدمون مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، تشمل اللحوم، والألبان، والخضروات، والفاكهة، والمنظفات، وياميش رمضان، بخصومات تصل إلى 30% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين مع قرب حلول الشهر الكريم.

وأضاف وكيل الوزارة أنه بالتوازي مع المعارض الثابتة، تم تجهيز قوافل غذائية متحركة للوصول إلى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا، مع استمرار التنسيق بين مديرية التموين وأجهزة الوحدة المحلية لمراقبة الأسواق وتوفير السلع بكميات كافية طوال شهر رمضان المبارك.