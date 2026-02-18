قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يشدد على استخدام الدولة لكل الآليات لضبط السوق والأسعار.. وهذه عقوبة رفع سعر السلع
مفتي الجمهورية يبحث مع وفد جامعة العلوم الإسلامية بماليزيا التعاون في تدريب المفتين
11.5 مليون مستفيد.. موعد صرف معاشات مارس 2026
مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة بالتوسع في افتتاح منافذ أهلاً رمضان
مبنتهددش.. الأهلي يرفض الإستجابة لمطالب ريبيرو وشكوي الفيفا
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء.. فيديو
ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك مع بداية رمضان
تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا
بعد لقاء نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
وكالة الطاقة الذرية: مستعدون لتقديم الدعم لإيران
بعد شائعة إجازة الأربعاء والخميس لطلاب المدارس.. تعرف على عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
عواصف عنيفة تضرب اليونان.. إخلاء تجمعات سكنية وانهيارات أرضية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بتخفيضات 30%.. محافظ المنيا يفتتح معرض أهلاً رمضان بأبوقرقاص

محافظ المنيا يفتتح المعرض
محافظ المنيا يفتتح المعرض
ايمن رياض

افتتح اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، معرض «أهلاً رمضان» بشارع الجمهورية بمدينة أبوقرقاص، والمقام على مساحة تقارب 300 متر مربع، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين وبمشاركة فاعلة من الجهات المعنية.

وأكد محافظ المنيا أن التوسع في إقامة معارض «أهلاً رمضان» يأتي كجزء أصيل من خطة الدولة لدعم الأسر المصرية وتوفير احتياجاتها الأساسية بأسعار مناسبة، مشددًا على أهمية استمرارية هذه المعارض وانتشارها بمختلف المراكز والمدن، بما يضمن وصول السلع والمنتجات الغذائية لكافة المواطنين بجودة عالية وتكلفة ميسرة.

وخلال تفقده السلع داخل المعرض، حرص اللواء كدواني على الاستماع إلى آراء المواطنين، الذين أعربوا عن سعادتهم بتوافر السلع بأسعار مخفضة قبل حلول شهر رمضان المبارك، مشيدين بجودة المنتجات وتنوع المعروضات التي تلبي احتياجات مختلف الفئات، مؤكدين أن هذه المبادرات تسهم في ضبط وتوازن الأسعار داخل الأسواق.

وكلف محافظ المنيا الوحدة المحلية لمركز  أبوقرقاص بالتنسيق المستمر مع مديرية التموين لضمان ضخ السلع الغذائية بصفة دورية، مع المتابعة اليومية لقوائم الأسعار للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة.

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية داخل المعرض والأسواق المحيطة به، لمنع أي محاولات لاحتكار السلع أو التلاعب بأسعارها، وضمان جودة المعروضات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح المهندس حلمي الزهري وكيل وزارة التموين أن المعرض يضم 13 عارضًا يقدمون مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، تشمل اللحوم، والألبان، والخضروات، والفاكهة، والمنظفات، وياميش رمضان، بخصومات تصل إلى 30% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين مع قرب حلول الشهر الكريم.

وأضاف وكيل الوزارة أنه بالتوازي مع المعارض الثابتة، تم تجهيز قوافل غذائية متحركة للوصول إلى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا، مع استمرار التنسيق بين مديرية التموين وأجهزة الوحدة المحلية لمراقبة الأسواق وتوفير السلع بكميات كافية طوال شهر رمضان المبارك.

المنيا محافظ المنيا افتتاح المعرض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

الفقيدة

بيان عاجل من نقابة المحامين حول واقعة مصرع محامية وإصابة زوجها بالدقهلية

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان

أول يوم رمضان.. موعد أذان الفجر والمغرب وتوقيت صلاة التراويح

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أردوغان

أردوغان من «أديس أبابا» يُحذّر إسرائيل: الاعتراف بأرض الصومال لن يخدم أحدًا

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

صورة أرشيفية

الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره

ترشيحاتنا

وزير التجارة الكيني، لي كينيا نجوي

كينيا والولايات المتحدة تستأنفان المفاوضات التجارية الأسبوع المقبل في واشنطن

صورة تعبيرية

بلومبيرج تؤكد تأجيل إطلاق بلايستيشن-6 إلى 2029

آلعاب نارية في الصين

مقتل 12 شخصاً في الصين جراء انفجار متجر للألعاب النارية

بالصور

بعد الإفطار مباشرة.. عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم
بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم
بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بدائل أرخص للحوم في رمضان.. أكلات مغذية وتكفي ميزانيتك

بدائل أرخص للحوم في رمضان
بدائل أرخص للحوم في رمضان
بدائل أرخص للحوم في رمضان

صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة

صورة للقافلة
صورة للقافلة
صورة للقافلة

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بشارع فاروق بمدينة الزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد