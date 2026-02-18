تشغيل تجريبي مُرتقب .. محافظ المنيا يشارك في اجتماع حاسم لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، في الاجتماع التنسيقي الذي عقده الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، لمتابعة الاستعدادات الجارية تمهيدًا للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، ضمن المرحلة الثانية من تطبيق المنظومة، وذلك في إطار توسيع مظلة التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، إلى جانب قيادات الهيئات المعنية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، و مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، و علي السيسي، مساعد وزير المالية، وعدد من القيادات التنفيذية والمسؤولين.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة الموقف التنفيذي للتجهيزات الفنية والإنشائية للمنشآت الصحية المقرر تشغيلها تجريبيًا بمحافظة المنيا، ومدى جاهزيتها وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد، إلى جانب استعراض متطلبات الهيئات المنشأة بموجب قانون التأمين الصحي الشامل، والتأكيد على الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لإطلاق المنظومة وفق التكليفات الرئاسية.

كما ناقش الاجتماع سبل دعم محافظة المنيا في توفير الأراضي اللازمة لإنشاء منشآت صحية جديدة، ومتابعة المشروعات الصحية الجارية، مع التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين الوزارة والمحافظة وكافة الجهات المعنية لتذليل أي تحديات قد تعوق التشغيل التجريبي.

ووجه وزير الصحة بتفعيل غرفة متابعة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة والمحافظة وكافة الهيئات المعنية، للمتابعة المستمرة وسرعة الاستجابة لأي معوقات، إلى جانب بحث آليات تفعيل دور المستشفيات الجامعية وإشراك القطاع الخاص لدعم المنظومة وزيادة الطاقة الاستيعابية.

تقديم الدعم

وأكد اللواء كدواني، أن المحافظة تقدم كافة أوجه الدعم لإنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التي تستهدف الارتقاء بالخدمات الصحية وتحقيق العدالة الصحية، مشيرًا إلى أن المنيا تسير بخطى ثابتة نحو الجاهزية الكاملة للتشغيل التجريبي تمهيدًا للتدشين الرسمي للمنظومة.