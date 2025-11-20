شيخ الأزهر يهنئ السلطان هيثم بن طارق والشعب باليوم الوطني لسلطنة عمان

يتقدم الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأصدق التهاني إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، والشعب العماني الشقيق، بمناسبة اليوم الوطني الخامس والخمسين للسلطنة.

ويؤكد شيخ الأزهر عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين الأزهر بالشعب العماني، ويذكر الأزهر لسلطنة عمان حبها للأزهر، وحرصها الدائم على التعاون العلمي مع الأزهر، داعيًا الله -تعالى- أن يديم على سلطنة عُمان الشقيقة الأمن والرخاء والتقدم والاستقرار.

كرم الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس حكماء المسلمين، خلال حفل أقيم في أبوظبي، تقديرًا لدوره البارز في تعزيز قيم الوسطية والاعتدال والحوار بين الأديان والثقافات.

تكريم شيخ الأزهر

وتسلم التكريم نيابة عن الإمام الأكبر، الدكتور أيمن بريك، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة الأزهر، والمشرف على الإعلام والنشر بمجلس حكماء المسلمين، مؤكدًا أن هذا التكريم يعكس المكانة الرفيعة للأزهر الشريف ودوره العالمي في نشر قيم التسامح والسلام.

واختتم الملتقى الإعلامي لاتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي أعماله، مناقشة موسّعة حول آليات تطوير الرسالة الإعلامية وتكثيف التعاون المشترك بين إذاعات الدول الأعضاء، خاصة في مجال الإعلام الديني وإذاعات القرآن الكريم.

وخلال الجلسة الختامية، أعلن المشاركون حزمة من التوصيات الهادفة لدعم التكامل الإعلامي.

كما اتفق المشاركون على اختيار مصر رئيسًا للدورة الحالية للاتحاد، على أن تكون المملكة العربية السعودية مقرِّرًا للدورة، مع إقرار رئاسة إذاعة القرآن الكريم في مصر للدورة، وإذاعة القرآن الكريم في السعودية مقرِّرًا لها.