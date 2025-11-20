مفتي الجمهورية يعزي وزير التموين والتجارة الداخلية في وفاة والدته الكريمة

يتقدم أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى معالي الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في وفاة والدته الكريمة.

ويتوجه فضيلة مفتي الجمهورية إلى المولى عزَّ وجلَّ بالدعاء أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾

كما نعى الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، ببالغ الحزن والأسى والدة الدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية، التي انتقلت إلى جوار ربها اليوم.

وتقدم الوزير بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الدكتور شريف فاروق، وإلى أسرة الفقيدة الكريمة، سائلًا المولى -عز وجل- أن يرحمها رحمة واسعة، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.