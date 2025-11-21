جامعة الأزهر تتصدر تصنيف شنغهاي للتخصصات البينية ضمن أفضل 2000 جامعة على مستوى العالم

أعلن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، ظهور نتيجة تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية (Global Ranking of Academic Subjects - GRAS) للعام 2025م بإدراج جامعة الأزهر ضمن 25 جامعة مصرية في هذا التصنيف، الذي شمل ترتيب أفضل 2000 جامعة على مستوى العالم من 100دولة.



تميّز دولي



وعبَّر «صديق» عن سعادته بهذا التميز الدولي الذي يضاف إلى رصيد جامعة الأزهر بدعم منقطع النظير من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، ورعاية الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة.

مكانة جامعة الأزهر

ووجه «صديق» الشكر والتقدير، إلى فريق العمل بمركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي بالجامعة على هذه الجهود الحثيثة التي تعزز مكانة جامعة الأزهر وترفع رايتها في مختلف المجالات العلمية العملية بجانب شقيقاتها من المجالات العربية والشرعية.

وأوضح أن جامعة الأزهر تقدمت وفقًا لتصنيف شنغهاي العالمي في 11 مجالًا علميًّا بينيًّا بكليات الطب والصيدلة والعلوم والزراعة والهندسة وغير ذلك من باقي الكليات.

دعم جهود الدولة المصرية

وقال: إن كليات جامعة الأزهر العملية حققت تقدمًا جديدًا في نتائج هذا العام وفقًا لتصنيف شنغهاي العالمي عن طريق التعاون في مجالات الدراسات البينية، لافتًا إلى أن هذا التميز الدولي يسهم بشكل كبير في دعم جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.

ترتيب جامعة الأزهر مجال الرياضيات

وأضاف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أنه جاء إدراج جامعة الأزهر في تصنيف شنغهاي في مجال العلوم الطبيعية في تخصص الرياضيات وجاء ترتيب جامعة الأزهر ضمن فئة (201–300) جامعة على مستوى العالم في مجال الرياضيات.

وفي مجال تخصص هندسة وعلوم المواد تم إدراج جامعة الأزهر في المركز الأول لتصبح الجامعة الوحيدة في جمهورية مصر العربية التي تم إدراجها في هذا التخصص وتصبح ضمن الفئة (401–500) على مستوى العالم.

ترتيب جامعة الأزهر في هندسة الطاقة

وأيضًا تم إدراج جامعة الأزهر في تخصص علوم وهندسة الطاقة ضمن الفئة(301–400 ) على مستوى العالم، كما تم إدراج جامعة الأزهر في تخصص تكنولوجيا وعلوم الغذاء ضمن الفئة (201–300) على مستوى العالم، بجانب ذلك تم إدراج جامعة الأزهر في تخصص البيوتكنولوجي ضمن الفئة (301–400) على مستوى العالم.

كما تم إدراج جامعة الأزهر في تخصص هندسة المعادن ضمن الفئة (201–300) على مستوى العالم وجاءت جامعة الأزهر في المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في تخصص هندسة المعادن.

ترتيب جامعة الأزهر في العلوم الزراعية

كما تم إدراج جامعة الأزهر في تخصص العلوم الزراعية وهو ما يعد أعلى التخصصات العلمية التي حققت جامعة الأزهر فيها وجودًا، وجاء ترتيب جامعة الأزهر فيها ضمن الفئة (201–300 )على مستوى العالم.

ترتيب جامعة الأزهر في العلوم البيطرية والطب

بجانب ذلك تم إدراج جامعة الأزهر في تخصص العلوم البيطرية وقد وجدت في الفئة (201–300) على مستوى العالم.

وفي مجال الطب تم إدراج جامعة الأزهر في تخصص الصحة العامة ضمن الفئة (401_500) على مستوى العالم.

وفي مجال الصيدلة تم إدراج جامعة الأزهر في تخصص الصيدلة ضمن الفئة (201–300) على مستوى العالم.

أهمية البحث العلمي

وأضاف الدكتور ياسر حلمي، مدير مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي، أن تقدم جامعة الأزهر في مختلف التصنيفات الدولية جاء بدعم كبير من إدارة الجامعة وإيمانها الراسخ بأهمية البحث العلمي باعتباره قاطرة التنمية الحقيقية.

تحسن الأداء المؤسسي

ونبه على أن ظهور جامعة الأزهر في التصنيفات الدولية بهذا الشكل المتميز يعد انعكاسًا لتحسن الأداء المؤسسي وتميزه على المستويين الإقليمي والدولي.

تعزيز التعاون الدولي

وأفاد بأن التقدم في التصنيفات العلمية المختلفة يأتي نتيجة لاهتمام جامعة الأزهر المتزايد بالبحث العلمي، والتوسع في تعزيز التعاون الدولي في جميع المجالات العلمية، بجانب مجالات النشر العلمي، والحرص على جودة الأبحاث المنشورة في الدوريات العلمية المرموقة، مؤكدًا أن هذا يسهم في تعزيز مكانة جامعة الأزهر على مستوى العالم، مضيفًا أن تصنيف شنغهاي للتخصصات الأكاديمية (Shanghai Ranking – GRA ) يعد أحد أبرز التصنيفات العالمية التي تقيس أداء الجامعات في التخصصات الدقيقة؛ اعتمادًا على بيانات موضوعية بالكامل.

جدير بالذكر أن مؤشر تصنيف شنغهاي يتناول 9 مؤشرات موزعة على خمس فئات رئيسة تشمل: جودة أعضاء هيئة التدريس ذوي المكانة العالمية، والإنتاج البحثي رفيع المستوى، وجودة النشر، وتأثير الأبحاث، والتعاون الدولي، وتعتمد منهجيته على قواعد بيانات عالمية مثل Web of Science وInCites، مع اشتراط حد أدنى من المنشورات لدخول أي جامعة ضمن كل تخصص.