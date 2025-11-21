دعاء يوم الجمعة للمريض.. ردده قبل صعود الخطيب للمنبر

دعاء يوم الجمعة للمريض ..تتجلى في يوم الجمعة ساعة يرجى فيها تحقيق الإجابة، استنادًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أعظم أيام المسلمين يوم الجمعة، ففيه كان خلق آدم، وفيه كانت وفاته، وفيه تكون النفخة، وفيه تقع الصعقة، داعيًا إلى الإكثار من الصلاة عليه في هذا اليوم لما لها من فضل عظيم، ومبينًا أن الله سبحانه وتعالى قد منع الأرض من أن تأكل أجساد الأنبياء.

وأكد العلماء على أهمية اغتنام هذه الساعة المباركة في الدعاء للمريض بالشفاء، أو للمتوفى بالرحمة، أو للنفس بالخير، مع ضرورة أن يكون الدعاء بخشوع وخضوع ويقين صادق بأن الله عز وجل قريب مجيب لا يرد من دعاه.

وتناقلت كتب السيرة والفقه العديد من الأدعية والأوراد التي يستحب أن يتلفظ بها العبد عند طلب حاجته من ربه، خاصة في حال التماس الشفاء من الأمراض والأسقام، ومنها أدعية يوم الجمعة للمريض، حيث ينصح المؤمن إذا نزل به بلاء أو أصاب من يحب أذى أو مرض أن يتحلى بالصبر واحتساب الأجر، وأن يداوم على الدعاء ويلجأ إلى الله طالبًا العافية، مع الأخذ بجميع الأسباب المشروعة.

دعاء يوم الجمعة للمريض

اللهم إني أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير.

إلهي أذهب البأس رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت يا رب العالمين.

الحمد لله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل وهو على كل شيء قدير، وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين.

اللهم اشفه شفاء ليس بعده سقم أبدا، اللهم خذ بيده، اللهم احرسه بعينك التي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام، واكلأه في الليل والنهار، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاؤه، يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين، اللهم ألبسه الصحة والعافية عاجلا غير آجل، يا أرحم الراحمين، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه.

أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، ولا كاشف له إلا أنت يا رب العالمين، اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير.

دعاء الشفاء للمريض من القرآن

جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية العديد من الأدعية والأحاديث والآيات التي ينبغي للمسلم أن يدعو بها إن أصابه المرض أو أصاب أحد أقربائه أو أهل بيته، أبرزها:

1- قراءة سورة الفاتحة، وتكرارها سبع مرات.

2- قراءة آية الكرسي الواردة في سورة البقرة.

3- قراءة المعوذتين؛ وهما: سورتي الفلق والناس، وتكرار كل واحدة منهما ثلاث مرات.

.4-قراءة سورة الإخلاص وتكرارها ثلاث مرات.

5-قراءة أول خمس آيات من سورة البقرة.

6- دعاء المريض بالاستعاذة بكلمات الله التامة بقول: (أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق).

7- الاستعاذة من الشيطان وشروره، ومن العين وأثرها بقول: (أعوذ بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة).

8- الدعاء بقول: (أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن).

9- الاستغاثة بالله -تعالى- وكلماته التامة من غضبه وعقابه ومن الشياطين وهمزهم بقول: (أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون).



10- الدعاء بقول: (بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك).

11- الدعاء بقول: ( أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك).

12 - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لرجل شكا إليه ألم في بدنه: «ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل: بسم الله ثلاثا، وقل: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات».



