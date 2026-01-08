الأوقاف تعلن موعد اختبارات التصفية الأولية لمسابقة القرآن الكريم 2026

تُعلن وزارة الأوقاف ، عن موعد اختبارات التصفية الأولية للمسابقة المحلية للقرآن الكريم لعام ١٤٤٧هـ / ٢٠٢٦م، وذلك بالمديريات الإقليمية، ضمن مسابقة تبلغ قيمة جوائزها المالية مليون جنيه؛ دعمًا لحفظة كتاب الله وتشجيعًا على إتقانه.

وتؤكد ضرورة إحضار المستندات التالية عند التقدم للاختبارات: صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة شهادة الميلاد للناشئة، وصورة من كارنيه الخدمات لذوي الهمم، مع التزام كل مديرية بالتأكد من مطابقة المتقدمين لشروط المسابقة، والسماح لمن لم يُسجِّل عبر الموقع الإلكتروني بأداء الاختبار حال موافقته على الشروط المقررة.

وتُجرى اختبارات التصفية الأولية خلال الفترة من الأحد الموافق ١١ /١ / ٢٠٢٦م وحتى الخميس الموافق ١٥ /١ / ٢٠٢٦م، وذلك وفقًا للجدول المرفق.

وللاطلاع على الأسماء ومواعيد الاختبار، يرجى نقر الرابط التالي

https://awkafonline.gov.eg/news/67/8323

في سياق اخر.. أعلنت وزارة الأوقاف، عن إتاحة نتيجة قرعة الحج للعاملين بالوزارة على نفقتهم الخاصة للعام الهجري ١٤٤٧هـ، الموافق ٢٠٢٦م، وذلك للمتقدمين للحصول على تأشيرات الحج العادية (غير الإشرافية).

للاطلاع على الأسماء، يُرجى نقر الرابط التالي:

https://awkafonline.gov.eg/news/35/8309/وزارة-الأوقاف-تعلن-نتيجة-قرعة-الحج-للعاملين-على-نفقتهم-الخاصة-لعام-١٤٤٧هـ-الموافق-٢٠٢٦م