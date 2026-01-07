قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لعبة «روبلوكس».. مخاطر رقمية تهدد القيم وسلامة الأطفال
أسعار السمك في الأسواق اليوم الأربعاء 7-1-2026
لعب عيال يشعل معركة بالأسلحة بين 12 شخصا بالوراق
مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى
الاحتلال يبلغ 37 مؤسسة دولية تعمل في المجال الإنساني بوقف عملها
الرئيس الأوكراني يصل قبرص في أول زيارة له منذ بدء العمليات العسكرية الروسية
منذ نوفمبر.. المبعوثة الأمريكية تنفصل عن زوجها بعدما أحبت لبنانيا
الصحة: تطوير منظومة صرف الألبان الصناعية وتوفير 6.7 مليون علبة شبيهة لبن الأم
قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح
بطولة خالد النبوي.. ما مصير طاهر المصري بعد تأجيل عرضه في رمضان المقبل ؟
قبل انطلاقها 10 يناير..كيف تُعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 لجميع الصفوف؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تعلن نتيجة قرعة الحج للعاملين على نفقتهم الخاصة 1447هـ

الأوقاف تعلن نتيجة قرعة الحج للعاملين على نفقتهم الخاصة 1447هـ
الأوقاف تعلن نتيجة قرعة الحج للعاملين على نفقتهم الخاصة 1447هـ
إيمان طلعت

أعلنت وزارة الأوقاف، عن إتاحة نتيجة قرعة الحج للعاملين بالوزارة على نفقتهم الخاصة للعام الهجري ١٤٤٧هـ، الموافق ٢٠٢٦م، وذلك للمتقدمين للحصول على تأشيرات الحج العادية (غير الإشرافية).

للاطلاع على الأسماء، يُرجى نقر الرابط التالي:

https://awkafonline.gov.eg/news/35/8309/وزارة-الأوقاف-تعلن-نتيجة-قرعة-الحج-للعاملين-على-نفقتهم-الخاصة-لعام-١٤٤٧هـ-الموافق-٢٠٢٦م

فى سياق اخر.. أكد الدكتور إبراهيم المرشدي، مدير عام الإرشاد الديني ونشر الدعوة بوزارة الأوقاف، أن خطة الوزارة التي أطلقها الدكتور أسامة الأزهري، تهدف إلى مواجهة التطرف الديني واللاديني، وبناء الإنسان وصناعة الحضارة، من خلال تنظيم قوافل الرحمة والمواساة التي تصل إلى مختلف الفئات المجتمعية في المستشفيات ودور الرعاية والمعاهد الطبية، لتقديم الدعم النفسي والمعنوي، ونشر القيم الإنسانية والإسلامية السمحة.

وأوضح خلال مداخلة تصريحات تلفزيونية، أن هذه القوافل الأسبوعية تشمل إرسال أئمة وواعظات لدعم المرضى وكبار السن والأيتام، بتقديم النصائح حول الصبر والرضا بقضاء الله، والالتزام بالإجراءات الطبية والنظافة الشخصية، إلى جانب الاستماع لمشاكلهم وهمومهم، مؤكدًا أن هذه المبادرة تهدف إلى تخفيف الضغوط النفسية عن الفئات المستهدفة، وتعزيز روح المواساة والرحمة التي حث عليها الإسلام، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: "مرض عبدي فلان، لو عدته لوجدتني عنده".

وأشار الدكتور إبراهيم إلى أن دور الأئمة والواعظات لا يقتصر على المسجد فقط، بل يشمل التفاعل المباشر مع المجتمع في المدارس والجامعات وقطاعات الحكومة المختلفة، بما في ذلك التعاون مع وزارات الشباب والرياضة والتعليم والصحة، فضلًا عن المشاركة مع قصور الثقافة في عقد ندوات علمية وتثقيفية حول قضايا الشباب والفكر الوسطي المستنير، مؤكّدًا أن الهدف هو ترسيخ القيم الإسلامية والوطنية، وحصن الشباب من الأفكار المتطرفة والانحلال الأخلاقي.

ولفت إلى أن اللقاءات المجتمعية لا تقتصر على تلقين المعلومات، بل تكون حوارية تفاعلية، يتم خلالها الاستماع إلى مشاكل المجتمع ومناقشتها، بما يضمن تقديم الحلول المناسبة وفق الرؤية الشرعية، موضحًا أن اختيار الأئمة المتميزين يتم بدقة تحت إشراف الوزارة لضمان جودة الرسالة وتأثيرها الإيجابي على المجتمع.

وأكد مدير عام الإرشاد الديني ونشر الدعوة أن مواجهة الفكر المتطرف تتم على شقين: العلمي والفكري، حيث يتم إزالة أي شبهات فقهية أو قرآنية أو نبوية قد يساء فهمها، كما يتم توعية الشباب بأهمية حب الوطن، والتحذير من ترديد الشائعات التي قد تهدد استقرار الدولة والمجتمع، مشددًا على أن هذه الجهود تمثل جزءًا أساسيًا من رسالة الوزارة لنشر الفكر الوسطي والقيم الإنسانية.

نتيجة قرعة الحج للعاملين بوزارة الاوقاف وزارة الأوقاف نتيجة قرعة الحج 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مادورو وزوجته

تفاصيل اعتقال صادمة.. باب فولاذي يجهض هروب مادورو وزوجته وإصابتهما في الرأس

حسام حسن

عضو اتحاد الكرة يكشف حقيقة إيقاف حسام حسن 3 مباريات

فتاة أوكرانية تصافح الرئيس السيسي بقداس عيد الميلاد

فتاة أوكرانية توثّق لحظة مُصافحة الرئيس السيسي بعبارات الفخر في قداس عيد الميلاد | شاهد

محمد صلاح

محمد صلاح يُوضّح الحقيقة للاعبين.. ويسعى لرفع الضغط قبل موقعة كوت ديفوار

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

ناقلة نفط

غواصة روسية ترافق ناقلة نفط حاولت الولايات المتحدة السيطرة عليها

مشغولات ذهبية

عقب وتيرة من الارتفاعات .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

طارق يحيى

إحنا بنهزر ولا إيه .. طارق يحيى يفتح النار على إدارة الزمالك بسبب طارق مصطفى

ترشيحاتنا

رشيد تبدأ حفر اول بئر في حقل غاز غرب مينا الشهر القادم

البترول: رشيد تبدأ حفر أول بئر في حقل غاز غرب مينا الشهر القادم

جانب من الاجتماع

رئيس مياه الشرب بالجيزة يبحث التعاون مع شركة متخصصة في تقنيات المعالجة

إي إف چي هيرميس

«هيرميس» تقود صفقة إصدار حقوق اكتتاب بقيمة 658 مليون درهم لشركة «ديبا» في ناسداك دبي

بالصور

مش تعبانة أنا مُنهكة.. علامات الإرهاق العاطفي حين يسرق طاقتك لا تتجاهليها

علامات الإرهاق العاطفي حين يسرق طاقتك لا تتجاهليها
علامات الإرهاق العاطفي حين يسرق طاقتك لا تتجاهليها
علامات الإرهاق العاطفي حين يسرق طاقتك لا تتجاهليها

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملةً لمسلسل مناعة وقنوات العرض

هند صبري
هند صبري
هند صبري

فرق السن في الزواج .. متى يتحول الحب إلى خطر صامت؟

فرق السن في الزواج.. متى يتحول الحب إلى خطر صامت؟
فرق السن في الزواج.. متى يتحول الحب إلى خطر صامت؟
فرق السن في الزواج.. متى يتحول الحب إلى خطر صامت؟

سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع دون زيادة وزن

سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع بدون زيادة وزن
سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع بدون زيادة وزن
سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع بدون زيادة وزن

فيديو

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد