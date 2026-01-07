الأوقاف تعلن نتيجة قرعة الحج للعاملين على نفقتهم الخاصة 1447هـ

أعلنت وزارة الأوقاف، عن إتاحة نتيجة قرعة الحج للعاملين بالوزارة على نفقتهم الخاصة للعام الهجري ١٤٤٧هـ، الموافق ٢٠٢٦م، وذلك للمتقدمين للحصول على تأشيرات الحج العادية (غير الإشرافية).

للاطلاع على الأسماء، يُرجى نقر الرابط التالي:

https://awkafonline.gov.eg/news/35/8309/وزارة-الأوقاف-تعلن-نتيجة-قرعة-الحج-للعاملين-على-نفقتهم-الخاصة-لعام-١٤٤٧هـ-الموافق-٢٠٢٦م

فى سياق اخر.. أكد الدكتور إبراهيم المرشدي، مدير عام الإرشاد الديني ونشر الدعوة بوزارة الأوقاف، أن خطة الوزارة التي أطلقها الدكتور أسامة الأزهري، تهدف إلى مواجهة التطرف الديني واللاديني، وبناء الإنسان وصناعة الحضارة، من خلال تنظيم قوافل الرحمة والمواساة التي تصل إلى مختلف الفئات المجتمعية في المستشفيات ودور الرعاية والمعاهد الطبية، لتقديم الدعم النفسي والمعنوي، ونشر القيم الإنسانية والإسلامية السمحة.

وأوضح خلال مداخلة تصريحات تلفزيونية، أن هذه القوافل الأسبوعية تشمل إرسال أئمة وواعظات لدعم المرضى وكبار السن والأيتام، بتقديم النصائح حول الصبر والرضا بقضاء الله، والالتزام بالإجراءات الطبية والنظافة الشخصية، إلى جانب الاستماع لمشاكلهم وهمومهم، مؤكدًا أن هذه المبادرة تهدف إلى تخفيف الضغوط النفسية عن الفئات المستهدفة، وتعزيز روح المواساة والرحمة التي حث عليها الإسلام، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: "مرض عبدي فلان، لو عدته لوجدتني عنده".

وأشار الدكتور إبراهيم إلى أن دور الأئمة والواعظات لا يقتصر على المسجد فقط، بل يشمل التفاعل المباشر مع المجتمع في المدارس والجامعات وقطاعات الحكومة المختلفة، بما في ذلك التعاون مع وزارات الشباب والرياضة والتعليم والصحة، فضلًا عن المشاركة مع قصور الثقافة في عقد ندوات علمية وتثقيفية حول قضايا الشباب والفكر الوسطي المستنير، مؤكّدًا أن الهدف هو ترسيخ القيم الإسلامية والوطنية، وحصن الشباب من الأفكار المتطرفة والانحلال الأخلاقي.

ولفت إلى أن اللقاءات المجتمعية لا تقتصر على تلقين المعلومات، بل تكون حوارية تفاعلية، يتم خلالها الاستماع إلى مشاكل المجتمع ومناقشتها، بما يضمن تقديم الحلول المناسبة وفق الرؤية الشرعية، موضحًا أن اختيار الأئمة المتميزين يتم بدقة تحت إشراف الوزارة لضمان جودة الرسالة وتأثيرها الإيجابي على المجتمع.

وأكد مدير عام الإرشاد الديني ونشر الدعوة أن مواجهة الفكر المتطرف تتم على شقين: العلمي والفكري، حيث يتم إزالة أي شبهات فقهية أو قرآنية أو نبوية قد يساء فهمها، كما يتم توعية الشباب بأهمية حب الوطن، والتحذير من ترديد الشائعات التي قد تهدد استقرار الدولة والمجتمع، مشددًا على أن هذه الجهود تمثل جزءًا أساسيًا من رسالة الوزارة لنشر الفكر الوسطي والقيم الإنسانية.