دعاء لعلاج العقم وحدوث الحمل بسرعة بمثابة المعجزة

دعاء لعلاج العقم وحدوث الحمل بسرعة .. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، تلك الكلمات قالها الله جل وعلا في كتابه العزيز، و من منا لا يعشق الأولاد و يتمنى الإنجاب، فمن تأخر حملها عليها أن تردد دعاء الإنجاب، فمن أعظم النعم على الإنسان أن يرزقه الله -عز وجل-بالإنجاب والذرية الصالحة، وقرة العين لوالديهم، يقول الله -سبحانه- واصفًا دعاء عباده بالذرية الصالحة: «وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا»، ويقول -تعالى- عن نعمة الأبناء: «المالُ وَالبَنونَ زينَةُ الحَياةِ الدُّنيا وَالباقِياتُ الصّالِحاتُ خَيرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوابًا وَخَيرٌ أَمَلً»، ولكن قد يبتلى الله - تبارك وتعالى- بعض عباده المؤمنين بتأخر الإنجاب أو الحرمان من هذه النعمة لحكم لا يعلهما إلا هو - سبحانه-، وواجب العبد تجاه ذلك ألا ييأس من رحمة ربه طالما رغب في أن يمن الله - تعالى- عليه بهذه النعمة، فيأخذ بالأسباب ويسعى ورائها كما أمرنا الشرع الحنيف، وأن يحرص على دعاء الإنجاب أو الدعاء بالذرية الصالحةإلى غير ذلك من الأدعية المستحبة، فهو القائل - سبحانه-: «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ..»، لذا يقدم موقع صدى البلد دعاء لعلاج العقم وحدوث الحمل بسرعة .

دعاء لعلاج العقم والحمل بسرعة

– ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.

دعاء لعلاج العقم وحدوث الحمل مستجاب

-اللهم أقر أعينهم بالحمل خلال هذا الشهر اللهم إني أسألك باسمك الأعظم ورضوانك الأكبر.

– اللهم إن كان رزقي في السماء فانزله وان كان في الأرض فأخرجه وان كان ‏بعيدا فقربه وان كان قريبا فيسره وان كان يسيرا فكثره وان كان كثيرا فبارك لنا ‏فيه برحمتك يا ارحم الراحمين.

– يارب ياسميع يا مجيب حقق لي املي ارزقني كما رزقت زكريا.

– يارب هب لي هبة مباركة من عندك… قد لا اكون اهلاً لهذه الهدية ، و لكنك اهلاً لهذا ‏العطاء يا سميع يا مجيب.

– يا كريم يا رحيم يا رب العرش العظيم نسألك بعزك الذي لا يرام و بملكك الذي لا ‏يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن ترزقنا الولد الصالح.

– اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت.

– اللهم ارزقني ولدا واجعله تقيا ذكيا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان واجعل ‏عاقبته إلى خير.

– لا اله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شي قدير سبحان ‏الله والحمدلله ولا اله الله والله اكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

ادعية لعلاج العقم وحدوث الحمل بسرعة

– يا مسهل الشديد و يا ملين الحديد و يا من هو كل يوم في أمر جديد أخرجني من ‏حلق المضيق إلى أوسع الطريق بك ادفع مالا أطيق و لا حول و لا قوة إلا بالله ‏العلى العظيم.

– اللهم فرح قلبي و آنس وحشتي و نفس كربتي و فرج همي و أزل ضيقي و عوض ‏صبري و قر عيني بطفلاً صالحاً معافى ليس في خلقه زيادة و لا نقصان و جعله ‏خيراً لي و من البارين بي و من المستغفرين لي عند مماتي و جعله من الصالحين ‏و من حفظة كتابك الكريم و من المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين آآآآآمين.

– يالله أنت الشافي المعافي ، أنت المعطي الكريم السميع البصير ، القادر القدير ، الجبار الحنان المنان الرحمن الرحيم الجبار الحي القيوم ذو الجلال والاكرام ، يارب اكتب لهم الذرية الصالحة اللهم لا تذرهن فردا وانت خير الوارثين ربي هب لهن من لدنك ذرية صالحة تقر بها العيون يااااارب.

– اللهم ارزقني صبيًّا حَنَانًا مِّن لَّدُنّك وَزَكَاةً، وَاجعله ربِّ تَقيًّا، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، وَلا تجعله جَبَّارًا عَصِيًّا، واجعله اللهم يأخُذ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ، وَآته اللهم الحكْم صَبِيًّا.

– اللهم يا من أمسكت السماء أن تقع على الأرض وهي بلا عمد، أمسك ما في رحمي، وأتمم له على خير.

– اللهم لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم و على آل إبراهيم و بارك على محمد و على آل محمد كما باركت على إبراهيم و على آل إبراهيم فى العالمين إنك حميد مجيد اللهمَّ إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدٌ ان ترزقنى الذرية الصالحة اللهم إنى أسألك بأن لك الحمد لا اله الا أنت الحنان المنان بديع السموات و الأرض ذو الجلال و الاكرام ان ترزقنى الذرية الصالحة اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الطَّاهِرِ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ الأَحَبَّ إِلَيْكَ، الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ. وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ. وَإِذَا اسْتُرْحِمْتَ بِهِ رَحِمْتَ. وَإِذَا اسْتُفْرِجْتَ بِهِ فَرَّجْتَ ان ترزقنى الذرية الصالحة اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ اللهَ. وَأَدْعُوكَ الرَّحْمنَ. وَأَدْعُوكَ البَرَّ الرَّحِيمَ. وَأَدْعُوكَ بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى كُلِّهَا، مَاعَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ. أَنْ تَغْفِرَ لِي وتَرْحَمَنِي وترزقنى الذرية الصالحة

قال النبى صلى الله عليه و سلم إن لله ملكاً موكلاً بمن يقول يا (أرحم الراحمين فمن قالها ثلاثاً قال الملك : إن أرحم الراحمين قد أقبل عليك )يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ارزقنى الذرية الصالحة ولا تحرمنى منها لا اله إلا الله العظيم الحليم لا اله إلا الله رب العرش العظيم لا اله إلا الله رب السموات السبع و رب العرش العظيم اللهم انى اسألك الذرية الصالحة بسم الله الذى لا اله غيره الرحمن الرحيم اللهم أذهب عنى الهم و الحزن وارزقنى الذرية الصالحةلالا اله ألا انت سبحانك انى كنت من الظالمين يارب الذرية الصالحة يارب أرزقنى الذرية الصالحة.

دعاء الحمل والإنجاب

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسى طرفة عين واصلح لى شأنى كله وارزقنى بالذرية الصالحة.

لا اله الا انت يا حى يا قيوم برحمتك استغيث لا تحرمنى من نعمة الذرية الصالحة لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين يارب ارزقنى بالذرية الصالحة.

اللهم انى عبدك ابن عبدك بن أمتك ناصيتى بيدك ماضى فى حكمك عدل فى قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته فى كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به فى علم الغيب عندك ان تجعل القرأن ربيع قلبى ونور بصرى وجلاء حزنى وذهاب همى وان تقضى لى حاجتى وترزقنى بالذرية الصالحة.

يارب لا تذرنى فردا وانت خير الوارثين.

ربى هب لى من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء.

اللهم انت ربى لا اله الا انت خلقتنى وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت وابوء لك بنعمتك على وابوء لك بذنبى انه لا يغفر الذنوب الا انت.

ربى هب لى من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء.

اللهم انى اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم ات نفسى تقواها زكها انت خير من زكاها انك وليها ومولاها اللهم انى اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يارب أسألك الذرية الصالحة يارب أسألك الذرية الصالحة يارب أسألك الذرية الصالحة.

اللهم انك قلت (ادعونى استجب لكم) وانك لا تخلف الميعاد وانى اسألك ان لا تحرمنى من الذرية الصالحة.

اللهم صلى على سيدنا محمد خير البرية وبجاهه عندك ارزقنا خير الذرية.

اللهم لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك.