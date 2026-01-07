قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أعداد كبيرة من النازحين تغادر أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في حلب
الأردن وتركيا يؤكدان على ضرورة دعم سوريا وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة
عبر معبر رفح.. مصر تواصل إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة رغم معوقات الاحتلال
الثلوج تغطي شمال وغرب فرنسا.. وإلغاء نحو 140 رحلة جوية في باريس
وزير البترول: سيناريوهات استباقية لتوفير احتياجات محطات توليد الكهرباء
وزيرة خارجية كولومبيا تتوقع هجوما أمريكيا ضد بلادها
مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس| فيديو
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 7-1-2026
وزير الخارجية: نرفض الانتهاكات بحق المدنيين ونطالب بحمايتهم في السودان وغزة
ردا على مزاعم تقرير مضلل..المالية : رصيد الديون تشهد تراجعا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
مدرب كوت ديفوار : نركز على منتخب مصر وليس محمد صلاح.. وهدفنا النهائي
الآثار: ترميم مسجد الأمير عثمان بمدينة جرجا وفقًا للمعايير العلمية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

ذنوب تمنع استجابة الدعاء.. احذر هذه الأمور

ذنوب تمنع إستجابة الدعاء
ذنوب تمنع إستجابة الدعاء
إيمان طلعت

ذنوب تمنع إستجابة الدعاء.. كشف الدكتور رمضان عبدالرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف عن قيود تمنع إجابة الدعاء، مشيرا إلى أن هناك خمس قيود تمنع إجابة الدعاء.

قيود تمنع إجابة الدعاء

1- الكسب الحرام، قال عبدالرازق إن أولى هذه القيود هو اللقمة الحرام والمال الحرام حيث روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ، فقال تعالى : { يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا } ( المؤمنون : 51 ) ، وقال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم } ( البقرة : 172 ) ، ثم ذكر الرجل يطيل السفر ، أشعث أغبر ، يمدّ يديه إلى السماء : يا رب يا رب ، ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وغُذّي بالحرام ، فأنّى يُستجاب له ؟ ) .

2- ترك الإيجابية.. مشيرا إلى أن أعظم صفاتنا كمسلمين النهي عن المنكر والأمر بالمعروف فإذا تركت لن يستجب لنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مروا بالمعروف، وانهوا عن المنكر، قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم".

3- الدعاء بإثم أو قطيعة رحم، مؤكدا أن الله تعالى يستجيب للمرء ما لم يدعوا بإثم أو قطيعة رحم، ييقول صلى الله عليه وسلم:" لا يزَالُ يُسْتَجَابُ لِلعَبْدِ مَا لَم يدعُ بإِثمٍ، أَوْ قَطِيعةِ رَحِمٍ، مَا لَمْ يَسْتعْجِلْ قِيلَ: يَا رسُولَ اللَّهِ مَا الاسْتِعْجَالُ؟ قَالَ: يَقُولُ: قَدْ دعَوْتُ، وَقَدْ دَعَوْتُ فَلَم أَرَ يَسْتَجِيبُ لي، فَيَسْتَحْسِرُ عِنْد ذَلِكَ، ويَدَعُ الدُّعَاءَ" .

4- الاستعجال.. جاء عَنْ أبي هريرة أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَالَ: يُسْتجَابُ لأَحَدِكُم مَا لَم يعْجلْ: يقُولُ قَد دَعوتُ رَبِّي، فَلم يسْتَجبْ لِي.
5- عدم الأخذ بالأسباب.. أسباب القبول والإجابة من إلحاح في الدعاء وإخلاص النية وغيرها.

الذنوب التي ترّد الدعاء وتمنع استجابته

1) سوء النيّة

كأن تنوي لنفسك شرّاً أو لغيرك، كدعاء بعض الناس على غيرهم بالموت أو الإصابة بالمصائب، فهنا لا يستجيب الله الدّعاء، وهذا من رحمته القدير علينا.

2) خبث السريرة

كأن تدعو في ظاهر دعائك بالخير وتضمر الشرّ في قلبك، فالله لا يستجيب الدّعاء أبداً في هذه الحالة.

3) النفاق مع الغير

من أحد الذنوب التي تمنع استجابة الدّعاء، فإن كنت تنافق أحياناً في تعاملك مع غيرك، فابدأ بنفسك وغيّرها وابتعد عن النفاق حّتى يستجيب الله دعاءك، ولا تظلم أحداً.

4) تأخير الصلوات المفروضة علينا عمداً

حتّى يذهب وقتها من أسباب حبس الدّعاء كذلك.

5) الابتعاد عن الفحش في القول

واستخدام ألطف الكلام وأهذبه في الحديث والقول مع الغير، وأكثر من الصدقات وأعمال الخير التّي تقرّبك من الله عزّ وجلّ وتجعلك من أحبابه المقرّبين، وابتعد عن الأعمال المحرّمة التي حرّمها الله علينا حّتى لا يحلّ غضبه ولعنته عليك.

قيود تمنع إجابة الدعاء ذنوب تمنع استجابة الدعاء الدعاء

