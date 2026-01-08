بورصة عمان تتراجع 0.21% بتداولات نحو 8.3 مليون دينار أردني

تراجعت مؤشرات بورصة عمان لدى ختام تعاملات اليوم /الخميس/، حيث انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم عند إغلاق اليوم إلى 3,553 نقطة، مسجلاً تراجعًا بنسبة 0.21٪.



وبلغ حجم التداول الإجمالي، نحو 8.3 مليون دينار أردني، ما يعادل نحو 11.7 مليون دولار أمريكي، وذلك من خلال 3.6 مليون سهم منفذة عبر 3,142 عقدًا.



وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات الـ94 المتداولة مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت 18 شركة ارتفاعًا في أسعار أسهمها، بينما سجلت 48 شركة انخفاضًا.



وعلى مستوى القطاعات، انخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.58٪، فيما ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.24٪، وسجل القطاع المالي انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.18٪.