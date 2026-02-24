عقوبات بريطانية ضد شركات صينية وإماراتية كجزء من إجراءاتها ضد روسيا

أفادت وسائل إعلام روسية بأن السلطات البريطانية وسّعت قائمة عقوباتها ضد روسيا بإضافة 297 بندا حيث تم إضافة 240 شركة و7 أشخاص و50 سفينة إلى قائمة عقوباتها ضد روسيا.

وقالت وثيقة حصلت عليها روسيا اليوم : بريطانيا فرضت عقوبات على عشرات الشركات، بما في ذلك شركات من الصين والإمارات كجزء من إجراءاتها ضد روسيا.

وكشفت الوثيقة البريطانية أن لندن فرضت عقوبات على مشاريع شركة "روساتوم" ورئيسها التنفيذي وعلى شركة "ترانس نفط".

ولاحقا، أفادت وكالة رويترز بأن الحكومة البريطانية فرضت عقوبات على وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية.

كما استدعت الحكومة البريطانية السفير الروسي لدى لندن للرد على حملة الأنشطة العدائية المستمرة ضد المملكة المتحدة بحسب رويترز.

وأفادت وسائل إعلام بأنه تم إبرام اتفاقية دفاعية جديدة من نوعها بين بريطانيا والنرويج من أجل التصدي لـ "التهديد الروسي تحت البحر".

وفي وقت لاحق، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجب أن يدفع ثمن عدوانه غير المبرر على أوكرانيا»، مشددًا على أن المملكة المتحدة لن تتراجع عن دعم كييف سياسيًا وعسكريًا حتى يتحقق «سلام عادل يضمن سيادة واستقلال أوكرانيا حسب موقع الحكومة البريطانية.

وفي كلمة ألقاها أمام البرلمان البريطاني، قال ستارمر إن العدوان الروسي على أوكرانيا لم يكن دفاعًا عن النفس، بل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولحق الشعوب في تقرير مصيرها»، مضيفًا أن «العالم يجب ألا يسمح بأن يمرّ هذا العدوان دون عقاب».

