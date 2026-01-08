ارتفاع الشهداء في غزة إلى 71395 والإصابات 171287 منذ بدء العدوان

ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 71395 شهيدا، و171287 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023.



وقالت مصادر طبية، حسبما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، إنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية، 4 شهداء، (3 شهداء انتشال، وشهيد جديد)، و7 إصابات، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.



وبينت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 425، وإجمالي الإصابات إلى 1,206، فيما جرى انتشال 688 جثمانا.