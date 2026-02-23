هل هناك كتب سماوية وأنبياء لم يذكرهم القرآن؟ أحمد عصام فرحات يجيب

قال الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام مسجد السيدة زينب، إن الإيمان بالكتب السماوية واجب على كل مسلم، فعليك أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله.

وقال الشيخ أحمد عصام فرحات، في برنامج "اقرأ وربك الأكرم" على قناة "صدى البلد"، أن الكتب التي أنزلت على الرسل كثيرة، منها ما نعرفها ومنها مالا نعرفها، فالله ذكر في القرآن أسماء الرسل الذي أنزل عليهم الكتب السماوية.

وأضاف أن هناك رسل لم يقصصهم الله علينا في القرآن، لقوله تعالى (وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ) فهناك رسل نعرفهم وآخرين لا نعرف أسمائهم.

وأشار إلى أن القرآن فيه بعض الكتب التي نعرفها وبعض الكتب التي لا نعرف أسمائها ولا الرسل الذي أنزل الله عليهم هذه الكتب.

وأوضح أحمد عصام فرحات، أن من الكتب التي ذكرت في القرآن الكريم خمسة كتب، وهي: صحف إبراهيم وموسى، التوراه على سيدنا موسى، والزبور على سيدنا داود، والإنجيل على سيدنا عيسى، والقرآن على سيدنا محمد.